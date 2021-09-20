Наташа Королёва получила около 175 млн рублей за внебрачную дочь

Известная российская певица Наташа Королёва получила щедрый подарок от своего друга, которому она помогла стать отцом. Об этом сообщает "КП".
Как отмечает издание, мужчина состоит в "нестандартных отношениях" и не может стать отцом естественным путём. За то, что Королёва согласилась стать донором яйцеклетки, мужчина подарил ей около 50 биткоинов (около 175 млн рублей).
"Папа моей дочки не Серёжа. Отец – мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. Он киевлянин, переехал в США", – сказала Королёва.
Оказалось, что об этой истории не знал даже муж певицы Сергей Глушко (Тарзан).
Комментарии
Я то уж подумала.... А Тарзан никому мамой не помог стать??? Бесконтактно...
по любому чпокнул ее америкос.
Оплаченный подарок далёкому заокеанскому другу.
вот это "подруга"... с такими "друзьями" врагов не надо.
Продала дитё своё за 175 млн педикам. Как смогла жить после этого?
Не дите, а яйцеклетку. Битки в цене. Молодец. Одно но, знакомый похоже гомик и причастность и ответственность за судьбу ребеночка совсем не чувствует???
Ну и комментарии. Это всего лишь яйцеклетка, а не ребёнок. Или теперь и мужикам, которые "змею по ночам душат", тоже переживать за геноцид тысячи не рождённых детей?
Он киевлянин, переехал в США", – сказала Королёва.
Я думал ее друг Кирпппкоров или БаскОв.
Или теперь и мужикам, которые "змею по ночам душат",
Это тебя что ли по ночам душат?
И что только не сделаешь ради пиара, оказывается! А так-то рассуждения о "несчастной" яйцеклетке... не к месту. Каждый месяц в организме женщины созревает и гибнет по яйцеклетке...
Разве такие вещи обнародуют? Зачем такая реклама той паре да и ребёнку. Вроде донор это тайна за семью печатями должна быть и правильно
хохол родился, еврей заплакал)
И что только не сделаешь ради пиара, оказывается!
Разве такие вещи обнародуют?
Все с ее слов в сомнительном шоу. И дочка, и деньги. Кому надо - верьте, переживайте.