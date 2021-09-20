Наташа Королёва получила около 175 млн рублей за внебрачную дочь

Известная российская певица Наташа Королёва получила щедрый подарок от своего друга, которому она помогла стать отцом. Об этом сообщает "КП".

Как отмечает издание, мужчина состоит в "нестандартных отношениях" и не может стать отцом естественным путём. За то, что Королёва согласилась стать донором яйцеклетки, мужчина подарил ей около 50 биткоинов (около 175 млн рублей).

"Папа моей дочки не Серёжа. Отец – мой очень хороший друг. Я осуществила мечту очень хорошего человека, моего друга. Он киевлянин, переехал в США", – сказала Королёва.

Оказалось, что об этой истории не знал даже муж певицы Сергей Глушко (Тарзан).