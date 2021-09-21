"Алтайские закрома" стали участником нацпроекта "Производительность труда"

На Повалихинском комбинате зернопереработки "Алтайские закрома" прошло стартовое совещание по вопросам реализации нацпроекта "Производительность труда". В нём участвовали исполнительный директор предприятия, члены рабочей группы и эксперты Регионального центра компетенции в сфере производительности труда (РЦК).
Эксперты РЦК проверили предприятие на готовность к изменениям и выбрали пилотный поток по переработке гречневой крупы (доля этого продукта в выручке предприятия составляет 27%). Участники рабочей группы прошли обучение по основам бережливого производства, реализации проекта по улучшению, декомпозиции целей, эффективному инфоцентру и 5С. Они также посетили учебно-производственную площадку "Фабрика процессов".
Компания вошла в активную фазу – "Диагностика и планирование". Предстоит работа по разработке карт потока создания ценности продукта (КПСЦ) и плана по достижению целей проекта на пилотном потоке.
После активной фазы предприятие перейдёт к "Внедрению улучшений и закрытию проекта", где будут реализованы разработанные мероприятия.
Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.
Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объёмом годовой выручки от 400 млн рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики. Подать заявку можно на сайте, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-67-92, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.
Комментарии