"Алтайские закрома" стали участником нацпроекта "Производительность труда"

На Повалихинском комбинате зернопереработки "Алтайские закрома" прошло стартовое совещание по вопросам реализации нацпроекта "Производительность труда". В нём участвовали исполнительный директор предприятия, члены рабочей группы и эксперты Регионального центра компетенции в сфере производительности труда (РЦК).

Эксперты РЦК проверили предприятие на готовность к изменениям и выбрали пилотный поток по переработке гречневой крупы (доля этого продукта в выручке предприятия составляет 27%). Участники рабочей группы прошли обучение по основам бережливого производства, реализации проекта по улучшению, декомпозиции целей, эффективному инфоцентру и 5С. Они также посетили учебно-производственную площадку "Фабрика процессов".

Компания вошла в активную фазу – "Диагностика и планирование". Предстоит работа по разработке карт потока создания ценности продукта (КПСЦ) и плана по достижению целей проекта на пилотном потоке.

После активной фазы предприятие перейдёт к "Внедрению улучшений и закрытию проекта", где будут реализованы разработанные мероприятия.

Дальнейшие этапы предполагают тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.

Национальный проект "Производительность труда" направлен на обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.