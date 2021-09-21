Независимый диск: Tele2 запустил новое облачное хранилище

Tele2 запускает облачный сервис для хранения информации "Tele2 Диск". Теперь клиенты компании могут создавать, хранить и переносить контакты, фотографии и другую важную информацию на удобном ресурсе.

Пользователи ресурса могут быть уверены в сохранности данных: они надёжно защищены паролем, зашифрованы и доступны только клиенту. Нередко доступ к файлам нужен одновременно со смартфона, планшета и компьютера. Сервис позволяет синхронизировать данные сразу с нескольких устройств. Также можно настроить автоматическое копирование: все новые фотографии, видеофайлы и контакты будут отправляться с устройства на "Tele2 Диск".

Преимущество "Tele2 Диск" в сравнении с другими файловыми хостингами в том, что пользователь может хранить контакты независимо от операционной системы гаджета, настроенных учетных записей, установленных приложений и других факторов.

Например, если человек удаляет из смартфона почтовый аккаунт, то могут исчезнуть все контакты, созданные в период, когда он был установлен. Также при поломке телефона есть риск потерять все контакты из адресной книги. Хранение данных в независимом облаке позволит быстро восстановить их в любой момент.

Другое важное преимущество – пользователи могут платить за хранение информации в облаке только в те дни, когда это потребуется, а не за месяц целиком. Чтобы воспользоваться новым облачным хранилищем, клиенту оператора необходимо скачать приложение "Tele2 Диск" в App Store или Google Play , либо пройти по ссылке.

Объём облачного хранилища составляет 350 Гб. Пользователи могут протестировать и оценить преимущества нового сервиса, он будет доступен бесплатно первые семь дней, далее стоимость составит четыре рубля в сутки – за хранение контактов, одиннадцать рублей в сутки – за размещение любых других файлов.