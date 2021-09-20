Трое взрослых и двое детей отравились угарным газом в Рубцовске

Пять человек отравились угарным газом в частном жилом доме в Рубцовске по улице Мечникова. Среди пострадавших – двое детей 9 и 12 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по Алтайскому краю.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации печи. Жители дома рано закрыли заслонку, когда дрова ещё не прогорели. Из-за этого угарный газ накопился в помещении.

Как сообщает пресс-служба МЧС, все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. По предварительной информации, состояние четверых из них оценивается как удовлетворительное, одного – как тяжёлое.