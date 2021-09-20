СМИ: Напавший на вуз в Перми скончался в больнице от полученных ранений

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, скончался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 18-летний студент с ружьём пришёл в университет 20 сентября. Первой жертвой преступника стал охранник, который не успел нажать на тревожную кнопку.

Минздрав сообщает: госпитализированы семь человек, один – в тяжёлом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести. Ещё четверым помощь оказывается на месте. Всего пострадало 24 человека, из них 19 – с огнестрельными ранениями. Восемь погибло.

При задержании стрелявший был ранен и доставлен в больницу, где позднее, по информации СМИ, скончался. Следственный комитет пока не подтвердил эти сообщения.

В Росгвардии сообщили, что оружием преступник владел на законных основаниях.