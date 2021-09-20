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Новости

СМИ: Напавший на вуз в Перми скончался в больнице от полученных ранений

, ИА "Амител"
В Росгвардии подтвердили информацию о том, что стрелявший имел право на оружие
Фото: 112

Фото: 112

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в пермском университете, скончался в больнице. Об этом сообщает Telegram-канал "Раньше всех. Ну почти" со ссылкой на собственные источники.

Напомним, 18-летний студент с ружьём пришёл в университет 20 сентября. Первой жертвой преступника стал охранник, который не успел нажать на тревожную кнопку.

Минздрав сообщает: госпитализированы семь человек, один – в тяжёлом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести. Ещё четверым помощь оказывается на месте. Всего пострадало 24 человека, из них 19 – с огнестрельными ранениями. Восемь погибло.

При задержании стрелявший был ранен и доставлен в больницу, где позднее, по информации СМИ, скончался. Следственный комитет пока не подтвердил эти сообщения.

В Росгвардии сообщили, что оружием преступник владел на законных основаниях.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

20.09.2021 16:57
- гость -

При задержании нужно стрелять так, чтобы больница не понадобилась. А то задерживают, а левозащитники потом отмазывать начинают, мол, не эта тварь виновата, а жизнь довела.

20.09.2021 17:01
- гость -

опять у сопляка право на ношение оружия было???
почему до сих пор закон не проработан???
это уже 5 случай, преступная халатность законодателей.

20.09.2021 17:02
- гость -

Зомбированные мусульманцы уже достали.

20.09.2021 17:04
Гость

И опять открыто свободно шёл и норм, ладно бы понимаю прятал оружие неожиданно вытащил начал стрелять, а тут

20.09.2021 17:09
- гость -

Все оружие выданное молодняку до 25 лет должно быть изъято.

20.09.2021 17:15
гiсть

надо вводить ответственность родителей за такие поступки детей

20.09.2021 17:18
- гость -

там внешность : девка а не парень

20.09.2021 17:19
nik

он был всем безразличен и озлобился на мир.. друзья, школа, семья - все прсмотрели!
Такие стрелки будут появляться чаще, не ружьё - так машина, кирпич, бомба, квадрокоптер и т.д..
любите своих детей и мир станет лучше!

20.09.2021 17:20
- гость -

уже переговорено кто и как отвечать должен, а толку???
пока тысяча детей не погибнет, никто ничего не предпримет

20.09.2021 17:29
- гость -

Бешенных собак в плен не брать, только уничтожать, другого пути НЕТ!

20.09.2021 17:35
- гость -

20.09.2021 17:29
- гость -
Бешенных собак в плен не брать, только уничтожать, другого пути НЕТ!

смерть для таких слишком хорошее избавление. По хорошему, он должен был стать рабом родителей убитых им детей и всю жизнь каторжно работать выплачивая им компенсации.

20.09.2021 17:35
- гость -

20.09.2021 17:20
- гость -
уже переговорено кто и как отвечать должен, а толку???
пока тысяча детей не погибнет, никто ничего не предпримет

Тут только уровень жизни повышать! Но эта тема опг пыни не вставляет им наоборот выжать как можно больше нужно! Жильё недоступно, работа с нормальной ЗП тоже, одна безнадёга - вот и появляются такие отморозки.

20.09.2021 17:36
- гость -

20.09.2021 17:29
- гость -
Бешенных собак в плен не брать, только уничтожать, другого пути НЕТ!

Ага, что бы не успели рассказать кто направлял и нуськивал и т.д.

20.09.2021 17:52
- гость -

20.09.2021 17:35
- гость -

при чем тут уровень жизни???
у нормального человека основной инстинкт это жизнь.
у больного психа- наоборот.
Родителей судить надо.

20.09.2021 18:00
- гость -

20.09.2021 17:52
- гость -
при чем тут уровень жизни???
у нормального человека основной инстинкт это жизнь.

Совершенно верно! Дак вот только у многих этой жизни нет! Даже возможность им такая не светит от слова совсем.

20.09.2021 18:31
- гость -

20.09.2021 17:35
- гость -
В 18 лет его сильно беспокоили низкая зарплата и дороговизна недвижимости. Однако деньги на ружье и патроны нашел.

20.09.2021 20:49
Гость

Опять какой то сопляк со стволом, как под копирку... Много про прошлые случаи рассказывали, а психи смотрят и подражают... Так, может быть, и не додумались бы...

20.09.2021 22:35
Kertis

Все оружие выданное молодняку до 25 лет должно быть изъято
________________

Согласен с вами! Но есть странность, в армию призывать можно, да еще учить стрелять и все способы уничтожения себе подобных изучать. Что-то не так.

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