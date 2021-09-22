О полях, семенах и культурах: АГАУ провёл Фестиваль науки для алтайских школьников

Более 300 алтайских школьников стали участниками Фестиваля науки в АлтГАУ, который прошёл 18 сентября 2021 года. Для учеников подготовили 15 интерактивных площадок.

Школьники освоили агротехнику посева семян, научились определять вредителей сельскохозяйственных культур, узнали о роли членистоногих в сельском хозяйстве. Им показали, как в лабораторных условиях проводятся исследования свойств почвы, а также рабочий процесс семяочистительной машины. Любой желающий мог примерить на себя костюмы лесного пожарного и специалиста по агрохимической защите.

Для Арины Орловой, ученицы 11-го класса Бобровской школы Фестиваль науки начался с площадки "Молодой фермер", но она поставила перед собой цель посетить все площадки. "Очень всё интересно, много нового для себя узнаю", – сказала Арина.

Особенно впечатлили гостей музей "Анатомия животных" и изготовление анатомического препарата. Приятным бонусом стало общение с питоном, морской свинкой и черепахой в живом уголке.

Ученица третьего класса барнаульской школы № 53 Ульяна Дурнева поехала домой с Фестиваля не только с сувенирами, сделанными самостоятельно из продукции с полей, но и с будущим мини-огородом.

"В моём контейнере семена редиски, гороха, огурца и кабачка – теперь буду ждать, когда вырастут. В университете всё очень интересно. Например, нам рассказали, как защищают лес, мы примерили костюм пожарного. Нам даже подарки подарили", – рассказала школьница.

В восторге осталась и классный руководитель Арины – учитель начальных классов школы № 53 Елена Ленская.

"Мы ожидали, что это будет какое-то часовое мероприятие. Но когда попали, поняли, что пока не пройдём все площадки, из университета не уйдём. Что говорить о детях, я сама получила массу удовольствия. Фестиваль науки – это прекрасный способ проведения профориентационных занятий. Большое спасибо за мероприятие, с большим удовольствием посетим ещё раз аграрный университет!" – поделилась своими впечатлениями Ленская.

Фоторепортаж можно посмотреть здесь.

Мероприятие проходило в рамках Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+, одного из ярких событий Года науки и технологий в России.