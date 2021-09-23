Глиняный козёл и стаканы-кузнецы. Выставка народных мастеров Алтая открылась в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Глина, металл, лоза и дерево – из этих материалов народные умельцы показали свои работы на выставке "Алтай мастеровой". Экспозиция открылась 21 сентября в Государственном музее истории литературы, искусства, культуры Алтая. Все участники, а их четверо, – претенденты на почётное звание "Народный мастер Алтайского края".

В этом году свои работы представили Владимир Ростовых из Павловского района, Зинаида Корчагина из Алтайского района, Анна Билецкая из Белокурихи и Николай Маняхин из Барнаула. У каждого из мастеров своё ремесло. Николай Маняхин, например, занимается плоскорельефной, многослойной резьбой по дереву и обучает ей школьников. Также деревянные скульптуры мастера украшают площадки детских садов и парков Алейского района.

Ростовых Владимир служил в органах МВД, а в возрасте 65 лет по книгам освоил мастерство лозоплетения.

Билецкая Анна – гордость края и города Белокурихи – единственная в Сибири женщина-кузнец. Победительница многочисленных региональных, общероссийских и международных выставок.

Зинаида Корчагина из Алтайского района делает невероятную керамику. Для изготовления посуды и декоративных фигур она выкладывает отдельные кусочки глины в заготовленную форму. Так что края изделия получаются неоднородными, с уникальным и неповторимым орнаментом. Иногда добавляет тиснение и другие рисунки. После чего вымачивает изделия в молоке и натирает пчелиным воском.

Звание "Народный мастер Алтая" присваивается уже 10 лет лучшим ремесленникам, работающим в области народных художественных промыслов и ремёсел на территории Алтайского края не менее пяти лет. Получили почётный статус уже 32 мастера. Стоит отметить, что у комиссии, которая отсматривает работы претендентов, серьёзные требования. А в прошлом году, впервые в истории, звание никто из участников не получил.

Увидеть предметы народного ремесла можно до 17 октября в ГМИЛИКА (ул. Льва Толстого, 2).