В Барнауле высадили 50 деревьев на территории ковидного госпиталя

50 новых деревьев высадили на территории городской больницы № 5. Экологическую акцию организовали алтайское отделение ВТБ и группа компаний "Адалин". Инициативу поддержала администрация Центрального района. Мероприятие провели 22 сентября 2021 года.

В работе приняла участие главный врач больницы Ирина Вильгельм, а также врачи и другой персонал. Главврач выразила благодарность организаторам и подчеркнула важность зелёной территории для ковидного госпиталя, функцию которого сейчас выполняет учреждение.

"Мы лечим лёгкие людей, а деревья лечат лёгкие планеты. Наша больница всегда славилась хорошей зелёной территорией, но после весеннего урагана много деревьев пострадало – надо восстанавливать. Мы всегда тщательно ухаживаем за территорией, стараемся, чтобы она была красивой, и эта акция – дополнительный стимул для нас. Ухоженная зелёная территория психологически помогает и сотрудникам, и больным", – рассказала Ирина Вильгельм.

Как сообщил глава администрации района Максим Сабына, около месяца назад главный врач пятой горбольницы обращалась к ним с просьбой организовать посадку деревьев на территории. Примерно в то же время ГК "Адалин" и ВТБ вышли на администрацию с просьбой помочь найти достойную площадку для высадки новых деревьев. Так получился этот проект.

"Символично, что акция проходит накануне месячника санитарной очистки. В октябре мы планируем высадить на территории района ещё около 500 деревьев и кустарников. Раньше мы отдавали приоритет паркам, скверам, памятным местам, но сейчас больше работаем с бюджетными организациями – детскими садами, школами, больницами. Городская больница № 5 тоже выбрана не случайно – это учреждение приняло на себя одну из основных нагрузок в период сложной эпидемиологической ситуации", – рассказал Максим Сабына.

Глава центрального района Максим Сабына и главный врач горбольницы Ирина Вильгельм вместе с управляющим ВТБ в Алтайском крае Дмитрием Горбуновым и директором ГК "Адалин" Игорем Дублеем лично участвовали в высадке деревьев. Саженцы разных пород – рябины, яблони, липы, клена – предоставили организаторы акции: ВТБ и ГК "Адалин".

"ВТБ активно поддерживает экологические проекты и помогает способствовать их реализации. Банк в целом уделяет большое внимание экологии: мы переводим операции в цифровой формат, сокращаем расход бумаги, что позволяет сохранить деревья, реализуем проекты, направленные на поддержку лесов и водоёмов. Также даём и нашим клиентам возможность присоединиться к экологическим мероприятиям", – рассказал Дмитрий Горбунов.

Директор ГК "Адалин" Игорь Дублей выразил надежду, что подобные акции будут проводиться регулярно.

"Я думаю, что у ВТБ это может стать традицией – каждую осень закладывать где-то на территории города небольшую рощу. Мы считаем, что это отличная инициатива, и в этом году решили присоединиться к партнёру и поддержать доброе дело", – сказал Дублей.

Добавим, что на территории горбольницы № 5 растут сосны, ели, рябины, дубы, берёзы, вязы. По словам главврача, густая зелёная зона помогает отсекать шум от проезжей части и очищать воздух, что особенно важно для больных COVID-19.