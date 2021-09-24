Многодетная семья в Барнауле осталась без солнечного света из-за новостройки

Многодетная семья Большаковых в 2020 году приобрела себе жильё в двухэтажном доме на улице Смирнова, 92. Через несколько месяцев после того как новосёлы въехали в свою комнату, напротив их дома стала расти многоэтажка.

Мать троих детей Эвелина Большакова рассказала "Толку", что изначально комната была светлой, а в доме сделали капитальный ремонт.

"Сейчас напротив нашего окна строится новый дом, это уже после мы узнали, что его высотность – 17 этажей. Я не разбираюсь в тонкостях строительного законодательства, но ясно одно – из-за этой стройки в нашу комнату полностью перестал попадать солнечный свет", – пожаловалась женщина.

Из-за новостройки, которая растёт по адресу ул. Петра Сухова, 34, семья вынуждена с утра до вечера пользоваться электричеством.

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула семье рассказали, что разрешение на строительство многоэтажки было получено ещё в ноябре 2016 года.

В Роспотребнадзоре на жалобу женщины отметили, что специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае могут провести замеры освещённости в помещении, но для этого Большаковым нужно освободить комнату от мебели.