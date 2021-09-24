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Многодетная семья в Барнауле осталась без солнечного света из-за новостройки

, ИА "Амител"
С утра до вечера люди пользуются электричеством
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Многодетная семья Большаковых в 2020 году приобрела себе жильё в двухэтажном доме на улице Смирнова, 92. Через несколько месяцев после того как новосёлы въехали в свою комнату, напротив их дома стала расти многоэтажка.

Мать троих детей Эвелина Большакова рассказала "Толку", что изначально комната была светлой, а в доме сделали капитальный ремонт.

"Сейчас напротив нашего окна строится новый дом, это уже после мы узнали, что его высотность – 17 этажей. Я не разбираюсь в тонкостях строительного законодательства, но ясно одно – из-за этой стройки в нашу комнату полностью перестал попадать солнечный свет", – пожаловалась женщина.

Из-за новостройки, которая растёт по адресу ул. Петра Сухова, 34, семья вынуждена с утра до вечера пользоваться электричеством.

В комитете по строительству, архитектуре и развитию Барнаула семье рассказали, что разрешение на строительство многоэтажки было получено ещё в ноябре 2016 года. 

В Роспотребнадзоре на жалобу женщины отметили, что специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае могут провести замеры освещённости в помещении, но для этого Большаковым нужно освободить комнату от мебели.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

24.09.2021 11:01
- гость -

в нашу комнату полностью перестал попадать солнечный свет

это физически не возможно
мдя... рожать ума хватает, в школу то вообще ходила?

24.09.2021 11:13
- гость -

Прямой свет.

24.09.2021 11:14
Митенька ржевский

В 2020 году эти люди приобрели жильё и не видели недостроя, простоявшего да этого лет пять? Они, вероятно, надеялись, что этот недострой совсем забросят? Или у неё просто не было выбора и ей голоса приказали жить в этом доме?
И да, а теперь-то чего добивается плодовитая яжемать- чтоб ей электричество оплачивали, или, может быть, квартиру в новом доме?

24.09.2021 11:17
гость

24.09.2021 11:01
- гость -

А ты?Она имеет ввиду прямых лучей а не рассеянных и отраженных.

24.09.2021 11:25
костя

Запретить стройку !!! Выделить , по федеральной программе 12 милиардов рублей на переезд мамаши в Сочи

24.09.2021 11:40
- гость -

Она имеет ввиду прямых лучей

мало что имеет ввиду. она уже ввела что имела

24.09.2021 11:49
деревенский

Свет, прошедший через оконное стекло, лишается ультрафиолетовой составляющей, и от него у человека витамин D не вырабатывается при попадании на кожу. Поэтому обязательно нужно гулять на улице на солнце, особенно детям.
Что касается уровня освещенности, то одна светодиодная лампочка, непрерывно горящая, за месяц потребит электричества на 20 рублей.

24.09.2021 11:52
- гость -

Зачем мебель нужно выносить?

24.09.2021 11:53
гiсть

но для этого Большаковым нужно освободить комнату от мебели
---
троллинг 80 уровня

24.09.2021 11:55
-гость-

солнца нет, это хорошо. летом не будет жарко

24.09.2021 11:58
- гость -

А что солнечный свет заслуживают только многодетные? Зачем давить на жалость?

24.09.2021 12:00
Гость

Что значит люди покупали жильё и не видели недостроя? Сейчас сплошь и рядом строят дома уже к построенным, я в своё время купила квартиру в центре с видом куда мне хотелось, и что? Вскоре появился офис который мне закрыл весь обзор, возьмите те же три свечки на приречной, какой у них был изначально вид на город и что стало позже? Правильно, построили эту длинную стену дом и закрыли весь обзор

24.09.2021 12:32
- гость -

А остальным свет неположен? В чем отличие многодетной семьи от обычной? К чему эти манипуляции.

24.09.2021 12:33
- гость -

При чем тут многодетность???

24.09.2021 12:44
- гость -

чего добивается мать?

24.09.2021 12:45
Гость

Постройка домов вот так в окна к другому это уже норма, не только многодетным это не нравится, многие люди знали бы что когда то будет стоять дом рядом, не покупали бы жильё

24.09.2021 13:05
- гость -

Для особо одарённых - отсутствие видами на Д особенно наносит вред детскому здоровью. А там, в данной комнате, их трое. Плюс в соседней двое. Нарушение инсоляции это серьёзная вещь. Речь идёт именно о солнечном свете. Почитайте СанПиН. И хамить прекращайте. Пострадали две квартиры. Другие нет. И да-многодетная мама имеет больше прав, чем другие мамы. И моральный вред застройщик ей заплатит тоже по количеству членов семьи. И прокуратура тоже обязана защищать права детей. У многодетной мамы нет денег на адвоката. А хамить прекращайте. Ведёте себя, как быдло.

24.09.2021 13:12
- гость -

ну мебель выносите и вызывайте, замерщиков, ждите месяц без мебели, а потом вперёд с результатами санации. Ещё сто пудово несколько замеров надо делать, в течении года, как раз здание и построят

24.09.2021 13:12
Урбаниздко

судя по 2 гис новостойка аж через дорогу

а солнце там вообще ток на закате

24.09.2021 13:13
Доктор

24.09.2021 13:05
- гость
Витамин Д и инсоляция через стекло в комнате никак не связаны. Читайте матчасть. Про права многодетной мамы при определении должного уровня инсоляции - отдельная хохма.



24.09.2021 13:16
- гость -


24.09.2021 13:05
- гость -
+++++++++++++++++++++++++++

24.09.2021 13:21
- гость -

С фигали многодетная имеет больше прав? А одинокая бабушка,например, меньше? У нас все имеют права по конституции одинаково. Другой вопрос, денег решила хапнуть. Для этого и рожала или усыновляла, чтобы потом впереди себя как факел нести свой "героизм".

24.09.2021 13:22
- гость -

Ничего ей никто не заплатит, если нарушений не было. Если семье что то не нравится пусть купит жилье в другом месте. Какие проблемы?
Если не хватает денег, зачем рожали такое количество

24.09.2021 13:27
гость

24.09.2021 11:25
костя
Запретить стройку !!! Выделить , по федеральной программе 12 милиардов рублей на переезд мамаши в Сочи

Они-с только с тех краев)) Севастопольские граждане)))

24.09.2021 13:28
pti4ka

Когда начинали стройку, то проект был на 3-5 этажей. Соответственно солнце бы попадало на соседний дом без проблем. Как это бывает, 5-ю этажами не закончилось. Изменили категорию участка и стал дом 17 -этажным. Получается- ввели людей в заблуждение

24.09.2021 13:46
Гость

Мало примеров когда к 16 этажному дому в окна строят ещё один, вроде так и строят сейчас

24.09.2021 14:03
Лесопатологи бьют в набат

24.09.2021 12:33
- гость -

Потому что дети и их количество — это для многих эмоциональный аргумент. Поэтому, например, в объявлениях о пропаже псов пишут "Если кто-то взял Рекса себе — верните. Плачут дети!".

А если, например, где-то старик живёт, то многие люди могут подумать, что ему солнечный свет уже не так нужен. Пожил своё, дед, под солнцем, а в старости и в темноте поживёшь. Заодно и к Вечной Тьме подготовишься...

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