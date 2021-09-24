Умер первый капитан алтайской команды мастеров по хоккею Владимир Гальченко

Умер известный алтайский спортивный деятель, капитан первой команды мастеров региона по хоккею Владимир Гальченко. Об этом сообщили в пресс-службе ХК "Динамо-Алтай".

"На 94-м году ушёл из жизни Владимир Иванович Гальченко, видный руководитель алтайского спорта в советское время, капитан первой команды мастеров региона по хоккею", – сказано в сообщении.

Гальченко Владимир Иванович родился 2 июня 1928 года в Семипалатинской области. Первый капитан хоккейной и футбольной барнаульских команд мастеров класса "Б" в 50-х годах. После завершения игровой карьеры возглавлял горспорткомитет, семь лет работал заместителем председателя крайспорткомитета, руководил отделом по физической культуре и спорту крайсовпрофа.