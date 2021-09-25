Барнаульского предпринимателя осудят за укрытие 16,5 млн рублей налогов

Барнаульский предприниматель предстанет перед судом за уклонение от уплаты налога на добавочную стоимость общей суммой более 16,5 млн рублей. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, директор компании, которая занималась строительными и монтажными работами, вносил в налоговые декларации заведомо ложные суммы вычетов и налога.

"С января 2017 по сентябрь 2019 года директор фирмы внёс в налоговые декларации по НДС заведомо ложные сведения о суммах налоговых вычетов и налога, подлежащего уплате в бюджет: завысил вычеты, на которые общество якобы имело право от фактически не совершавшихся сделок по приобретению товаров, работ и услуг, а также незаконно и необоснованно уменьшил общую сумму НДС к уплате на размер этих вычетов", – сообщает ведомство.

В ходе следствия предприниматель воздержался от высказывания отношения к вине по предъявленному обвинению. В целях обеспечения гражданского иска на его имущество стоимостью более 6 миллионов рублей следователем наложен арест. Кроме того, прокуратурой края заявлен гражданский иск на сумму неуплаченного налога.

Дело передано на рассмотрение в суд.