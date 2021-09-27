Эксперт рассказал, как пройдёт перепись населения в Алтайском крае

15 октября в России стартует Всероссийская перепись населения. Она должна была состояться ещё в 2020 году, однако несколько раз откладывалась из-за пандемии. О том, как процедура будет проходить на Алтае, рассказала руководитель Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай Ольга Ситникова, сообщает "Толк".

Есть три способа пройти перепись. Можно сделать это самостоятельно на портале госуслуг при помощи электронной подписи. Там есть возможность переписать как себя, так и членов своего домохозяйства. Если вы не хотите, чтобы к вам домой приходили переписчики, то можно явиться на стационарный приписной участок на базе МФЦ. Классический способ – дождаться дома переписчика с планшетом.

Однако избежать встречи с переписчиком не получится – они всё равно должны обойти все квартиры и домохозяйства. Воспользовавшимся госуслугами придёт индивидуальный QR-код, который можно будет предъявить, чтобы переписчик не делал двойную работу. Такой же код выдадут на стационарных участках в МФЦ.

Законодательство не обязывает население участвовать в переписи, а на вопросы можно отвечать выборочно. Однако эксперт обращает внимание, что более полные результаты переписи помогут детальнее оценить ресурсную базу и потенциал страны и выработать актуальные программы поддержки и развития населения.

Если возникло подозрение, что под видом переписчика вы встретились с мошенником, то можно попросить волонтёра предъявить удостоверение или позвонить в Управление Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай и уточнить, кто из переписчиков работает на конкретном участке.

Предварительные результаты переписи появятся в апреле 2022 года. Окончательные – в четвёртом квартале 2022 года.