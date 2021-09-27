Индекс производства в Алтайском крае снижается уже несколько месяцев

Индекс промышленного производства Алтайского края продолжает падать относительно первого полугодия 2021 года. По данным Алтайкрайстата, убыль составила менее 1%, сообщает "Банкфакс" со ссылкой на данные ведомства.

Рост промышленности с января по август 2021 года составил 2,4%. Он показывает негативную динамику – в первом полугодии рост был на уровне 3,2%.

"Банкфакс" отмечает, что промышленность Алтайского края держится в плюсе в основном за счёт коммунальной сферы, при этом такой результат обеспечен во многом из-за низкой базы и тёплой весны 2020 года.

Хуже всех справляется добыча полезных ископаемых, где за восемь месяцев спад составил 7,9%. Отрасль обеспечения электричеством, газом, паром и кондиционирования воздуха выросла на 5,3%, а водоснабжение, водоотведение и обращение с отходами – на 21,3%. При этом два последних показателя также постепенно снижаются уже несколько месяцев.

По видам товаров рост на 18,3% отмечен в производстве автотранспортных средств и прицепов, на 18,8% – текстильных изделий, на 19% – бумаги и бумажных изделий, а также машин и оборудования, на 62,8% – полиграфии. Худшие показатели у производства кожи и кожаных изделий – минус 43,4%, химических веществ и продуктов – минус 11,1%, готовых металлических изделий – минус 9,7%, металлургии – минус 7,7%.