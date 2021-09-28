На судьбу выборов депутатов Госдумы от Алтайского края по двум округам – Барнаульскому и Славгородскому – повлияли не только голоса местных избирателей. Как и в 2016 году, к этим территориям были прикреплены несколько десятков зарубежных участков, находящихся в разных частях света: Азия, Европа, Африка и даже Австралия с Океанией. Отдать свой голос здесь могли российские дипломаты, члены их семей, военнослужащие, туристы, а также россияне, временно или постоянно проживающие за рубежом, в том числе и студенты. Главное условие для участия в выборах – наличие действующего российского паспорта. Правом голоса только по двум алтайским округам обладали десятки тысяч человек. Разброс предпочтений русских, живущих за границей, оказался максимально широким: есть участки, где большинство голосов забрала оппозиция, но немало нашлось и лояльных к действующей власти. УИКи за рубежом в большинстве случаев были организованы в посольствах и генконсульствах РФ. Обзор самых любопытных результатов читайте в материале amic.ru.

Китай "красный" и не очень

В 2016 году принять участие в выборах по двум одномандатным алтайским округам могли более 73 тысяч избирателей. По Славгородскому округу за рубежом тогда было зарегистрировано около 9% от общего числа избирателей (свыше 44 тысяч человек), а по Барнаульскому – 6% (почти 29 тысяч человек).

В нынешнюю избирательную кампанию к Барнаульскому округу ЦИК приписал 12 избирательных участков за пределами РФ. Они находились в Австралии, Азербайджане, Китае, ОАЭ и Португалии. Большее количество стран и участков закрепили за Славгородским округом № 42. В частности, 29 участков работали в Польше, Турции, Японии, Норвегии, Монголии, Египте, Нидерландах, Швеции, Швейцарии, Сирии, Кубе, Ирландии, Новой Зеландии, Тонга и Самоа. Всего, таким образом, в 18 странах открыли 41 участок для россиян, которые выбирали депутатов Госдумы от Барнаульского либо Славгородского округа.

Интересно, что явка граждан России, проживающих в других странах и прикреплённых к алтайским округам, оказалась приближённой к максимальной. На многие участки пришли все люди, внесённые в список избирателей. По данным системы ГАС "Выборы", за рубежом проголосовало чуть менее 20 тысяч человек. Доля испорченных бюллетеней оказалась невелика – около 1%.

В самом же Алтайском крае явка на выборах в ГД была более скромной – около 40%. Тем не менее заграничные избиратели весомой роли на конечные результаты не оказали в силу своей малочисленности. Так, в Барнаульском округе русские за границей в основном поддерживали двух кандидатов: единоросса Даниила Бессарабова и коммуниста Андрея Кривова. На 9 из 12 участков лидером оказался представитель компартии, его оппоненту от партии власти удалось забрать три участка. В итоге Кривов получил 808 голосов, а Бессарабов почти в два раза меньше – 418.

Не однородной оказалась и география поддержки. За кандидата от КПРФ голосовали россияне, проживающие в Канберре и Сиднее (Австралия), Пекине, Шанхае, Шэньяне, Гонконге и Гуанчжоу (Китай), Абу-Даби и Дубае (ОАЭ), а также Лиссабоне (Португалия). Единороссу удалось набрать большинство в Баку (Азербайджан), Пекине и Харбине (Китай), уточняет "Банкфакс".

Всё это однако не помешало Бессарабову выиграть выборы в Барнаульском округе, так как судьба мандата решалась именно на территории Алтайского края, учитывая численность местного электората. В итоге по официальным данным, Бессарабов получил 62 196 голосов избирателей, или 36,56% от общего числа. У Андрея Кривова 33 194 голоса, или 19,51%.

Их соперники по итогам голосования в сводной таблице расположились в следующем порядке:

Виталий Зырянов ("Коммунисты России") – 18 361 голос (10,79%);

Александр Молотов ("Справедливая Россия – За правду") – 17 701 голос (10,41%);

Надежда Зяблицева ("Новые люди") – 12 273 голоса (7,21%);

Валентин Бороздин ("Партия пенсионеров") – 10 844 голоса (6,37%);

Алексей Скосырский (ЛДПР) – 7 937 голосов (4,67%).

Количество, так и не перешедшее в качество

В Славгородском округе основная борьба за границей развернулась между коммунисткой Анной Левашовой и единороссом Иваном Лоором. Из 29 участков представительница КПРФ выиграл на 22, тогда как кандидату от ЕР досталось всего пять, ещё на двух участках соперники набрали равное число голосов. Но многие УИКи по количеству избирателей отличались друг от друга в разы. Как раз на большинстве мелких участков победу смогла одержать Левашова, что не дало коммунистке итогового перевеса. Всего у нее оказалось 4456 голосов, тогда как Лоор, выиграв на пяти участках, сумел получить суммарно 6206 голосов.

Левашова выиграла в Хургаде (Египет), Дублине (Ирландия), Веллингтоне (Новая Зеландия, Тонга и Самоа), Осло, Киркенесе, Баренцбурге (Норвегия), Варшаве, Гданьске, Кракове, Познани (Польша), Анталье, Трабзоне, Стамбуле (Турция), Берне (Швейцария), Токио, Осаке, Саппоро, Ниигате (Япония), Гааге (Нидерланды), Стокгольме и Гетеборге (Швеция), а также в швейцарском постпредстве при ООН в Женеве. Поровну с Лоором Левашова набрала в Александрии и Каире (Египет).

Единоросс же забрал самые "ёмкие" по числу зарегистрированных избирателей участки: Улан-Батор и Дархан в Монголии, Анкару в Турции, Гавану на Кубе и Дамаск в Сирии. Например, арабская Республика принесла Ивану Лоору сразу 4390 голосов, тогда как Левашова набрала здесь всего 545. Именно сирийский УИК, где, кстати, оказалась максимально возможная явка, и предопределил победу кандидата от партии власти.

На общий же расклад в Славгородском округе заграничные результаты ощутимого влияния не оказали. Всего Иван Лоор сумел набрать 72 680 голосов, Анна Левашова уступила со значительным отрывом – 39 784.

А вот какую поддержку получили остальные кандидаты по этому округу:

Александр Терентьев (СРЗП) – 19 846 голосов (10,45%);

Александр Андрющенко ("Коммунисты России") – 18 530 голосов (9,76%);

Максим Крайн (ЛДПР) – 10 370 голосов (5,46%);

Александра Томашевич ("Новые люди") – 7 905 голосов (4,16%);

Александр Третьяков ("Партия пенсионеров") – 6 316 голосов (3,33%);

Андрей Ткаченко ("Яблоко") – 4 012 голосов (2,11%);

Сергей Убраев ("Родина") – 2 156 голосов (1,14%).

Томский парадокс, или Как Лондон с Парижем ЛДПР поддержали

Однако не везде роль заграницы при голосовании свелась к пустой формальности. Как минимум в одном из округов именно русские за рубежом решили исход борьбы за депутатский мандат. Победу над единороссом Ильёй Леонтьевым в Томском округе смог одержать Алексей Диденко из ЛДПР. Он в итоге набрал 35 тысяч голосов, а представитель ЕР – 34,4 тысячи. Победу Диденко принесли голоса россиян, живущих в Лондоне и Париже, тогда как внутрироссийское голосование либерал-демократ с минимальным отрывом проиграл.

К Томскому округу на прошедших выборах были приписаны десять участков, расположенных в посольствах и консульствах России в Великобритании, Франции и Литве. Так, на участке в Париже Диденко получил 575 голосов против 165 у единоросса. На участке в Лондоне Диденко получил более 1000 голосов, за Леонтьева же проголосовали 95 человек. На других участках во Франции (в Монако, Марселе, Страсбурге и Вильфранш-сюр-Мере) кандидат от ЛДПР в совокупности получил 204 голоса, кандидат от "Единой России" – 87. А вот в Литве (Вильнюс, Васагинас и Клайпеда) Диденко уступил Леонтьеву, получив 230 голосов против 367. Тем не менее в совокупности по зарубежным участкам Диденко набрал 46,5% голосов, Леонтьев – 16,4%, пишет "Интерфакс".

Голосование по партийным спискам выявило, что большинство россиян, живущих в Великобритании, Франции и Литве, отдали предпочтение КПРФ (29,6%). На втором месте идёт "Единая Россия" (22,3%), ЛДПР – на третьем месте (16,1%). "Яблоко" получило на этих участках 10,5% голосов, "Справедливая Россия – За правду" – 6,9%.

Россияне из-за рубежа смогли проголосовать за кандидатов по 75 одномандатным округам (они были "привязаны" к 30 регионам РФ). Численность избирателей за пределами территории России составила чуть больше 1,8 млн человек. Столько же, для понимания, зарегистрировано во всём Алтайском крае. Это примерно 1,6% численности от всего электората. На думских выборах можно было проголосовать в 144 странах мира на 348 избирательных участках. Больше всего их оказалось в Молдавии (30), Германии (16) и Израиле (13). Десять участков работали в Южной Осетии, по девять – в Абхазии, Белоруссии и Эстонии, семь – в США.