АГУ вошёл в программу "Приоритет 2030" и получит грант в 100 млн рублей

Комиссия Минобра России отобрала Алтайский государственный университет в программу "Приоритет 2030". Вошедшие в список учреждения получат базовый грант в размере 100 млн рублей, а также смогут побороться за получение субсидий по специальным программам.

Всего в "Приоритет 2030" вошли университеты из 46 субъектов России, причём две трети всех вузов находятся в регионах.

"Их выбирали две комиссии. Основная отобрала 101 вуз, и специальная подкомиссия под председательством министра культуры Ольги Любимовой отобрала пять творческих вузов. Оценивали программу развития университета, соотносили с национальными целями развития страны и региональной повесткой", – рассказал о первых итогах министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Как сообщает пресс-служба ведомства, кроме 100 млн рублей, многие из них претендуют на получение специальной части гранта, которая будет утверждена советом программы в самое ближайшее время по двум направлениям: исследовательское и территориальное лидерство.

"По первому треку поступило 36 заявок от университетов, в результате отобрано 18. Уже в эту пятницу, 1 октября, пройдёт дополнительный конкурс на распределение господдержки в рамках специальной части гранта по этому направлению. По второму треку комиссия отобрала 36 вузов. Они будут заслушаны 2-3 октября", – заявил Фальков.