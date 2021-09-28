Всегда на связи: как алтайские компании используют мобильный интернет "Ростелекома"

Компания "Ростелеком" предлагает предпринимателям подключить услугу "Мобильный интернет", которая помогает организовать доступ в сеть с помощью USB-модема, Wi-Fi-роутера и других устройств. Сервис позволяет подключаться к интернету по России в любом месте, где есть сотовая связь: в дороге, ресторанах или офисах.

Мобильный интернет – это альтернатива фиксированному соединению там, где нет технической возможности подключения к оптике. Кроме того, его можно использовать в качестве дополнительного или резервного канала. На базе мобильного интернета также подключаются привычные сервисы: аудио- и видеоконференции, видеонаблюдение или Wi-Fi-радар. Сервис позволяет использовать "Мобильный APN" (Access Point Name), чтобы обеспечить защищённый доступ к информационным ресурсам компании.

"Услуга "Мобильный интернет" удобна тем, что подходит для разных организаций и для многих задач. Например, если сотрудники часто ездят в командировки или работают удалённо. А в торговых точках интернет может использоваться для доступа к необходимым ресурсам и для подключения платёжных терминалов", – уточнил заместитель директора макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком" – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Вячеслав Куц.

Сервис уже оценили сибирские предприниматели, которым в силу специфики деятельности без мобильного интернета не обойтись. Например, алтайская компания "Галэкс Сервис" использует беспроводной доступ в сеть для фотовидеофиксации на автодорогах.

Для акционерного общества "Иркутскнефтепродукт" эксперты "Ростелекома" разработали индивидуальное решение с использованием комплекта оборудования: GSM-роутера и внешней направленной антенны. Благодаря этому сотрудники предприятия настроили работу контрольно-кассового оборудования и передачу внутренней отчётности и данных по закрытому каналу без выхода во внешнюю сеть.

Узнать подробную информацию об услуге и проконсультироваться со специалистом цифрового провайдера можно по телефону 8 800 200 30 00.