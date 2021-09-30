Засмотрись кино и сериалами: "Дом.ру" сделал "царское" предложение на интернет и ТВ

Телеком-оператор "Дом.ру" запустил новую федеральную рекламную кампанию в поддержку цифрового телевидения и нового акционного предложения "Засмотрись".

Авторы креативной концепции обращаются к образу царя и членов его семьи. Рекламная кампания нацелена на продвижение онлайн-кинотеатра и ТВ-приставки Movix Pro. Герой олицетворяет собой взыскательного клиента, получающего цифровые сервисы "Дом.ру" наивысшего качества.

В пакеты "Засмотрись" входит скоростной интернет до 500 Мбит/с, более 190 каналов цифрового ТВ и более ста тысяч разнообразных фильмов и сериалов от ivi.ru, Amediateka.ru и Start.ru. Кроме того, клиент получает в рассрочку приставку Movix Pro с голосовым управлением.

"Потребности наших клиентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы новая тарифная линейка включала в себя самые актуальные услуги и продукты. Основные ожидания наших клиентов – это разнообразный топовый контент и стабильный интернет, а также возможность пользоваться всеми сервисами без переплат. Всё это мы подготовили в новых пакетах "Засмотрись", – рассказал директор по b2c компании "ЭР-Телеком Холдинг" Илина Кан.

Подключая "Засмотрись" в сентябре и октябре 2021 года клиент получает скидку 50% на два месяца.

С подробными условиями оказания услуг, тарифами, ограничениями и требованиями к услугам вы можете ознакомиться на сайте.