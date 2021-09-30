Засмотрись кино и сериалами: "Дом.ру" сделал "царское" предложение на интернет и ТВ

Телеком-оператор "Дом.ру" запустил новую федеральную рекламную кампанию в поддержку цифрового телевидения и нового акционного предложения "Засмотрись".
Авторы креативной концепции обращаются к образу царя и членов его семьи. Рекламная кампания нацелена на продвижение онлайн-кинотеатра и ТВ-приставки Movix Pro. Герой олицетворяет собой взыскательного клиента, получающего цифровые сервисы "Дом.ру" наивысшего качества.
В пакеты "Засмотрись" входит скоростной интернет до 500 Мбит/с, более 190 каналов цифрового ТВ и более ста тысяч разнообразных фильмов и сериалов от ivi.ru, Amediateka.ru и Start.ru. Кроме того, клиент получает в рассрочку приставку Movix Pro с голосовым управлением.
"Потребности наших клиентов быстро меняются, и для нас важно, чтобы новая тарифная линейка включала в себя самые актуальные услуги и продукты. Основные ожидания наших клиентов – это разнообразный топовый контент и стабильный интернет, а также возможность пользоваться всеми сервисами без переплат. Всё это мы подготовили в новых пакетах "Засмотрись", – рассказал директор по b2c компании "ЭР-Телеком Холдинг" Илина Кан.
Подключая "Засмотрись" в сентябре и октябре 2021 года клиент получает скидку 50% на два месяца.
С подробными условиями оказания услуг, тарифами, ограничениями и требованиями к услугам вы можете ознакомиться на сайте.
Комментарии
Подключен к Дом ру уже много лет, из 150 каналов смотрю от силы 10-15, остальные нафиг не нужны. Из них куча всяких телемагазинов, национальных и прочей никому не нужной шляпы. И при каждом повышении тарифа мне заявляют - мы вот каналов еще пучок добавили и нам все равно что они тебе нафиг не нужны, ты все равно плати, добавили же. В этом весь Дом ру. Хотя МТС еще хуже, ушел от них, кое-как договор расторг, еще та эпопея была, ни ногой больше туда.
Много лет уже на МТС, но на Дом.ру цены ничё так тоже. Про скидку на 2 месяца пишут, а скоко платить после этих 2 месяцев - молчок!
30.09.2021 15:19
Жоржик
Ещё спутниковое телевидение осталось неопробованным
Просто конские цены в домру, есть намного лучше.