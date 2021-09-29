Барнаульские учителя представят Алтайский край в телеигре "Сто к одному"

Барнаульские учителя из гимназии № 131 представят Алтайский край в телеигре "Сто к одному". Команда "Педагоги Алтая" примет участие в съёмках в преддверии Дня учителя, сообщает пресс-центр мэрии.

В состав команды вошли учителя начальных классов Елена Гладышева и Татьяна Белова, учитель биологии Анна Фельк, учитель русского языка и литературы Виктория Часовских. Возглавит сборную педагогов Артём Семернинов, учитель французского языка и директор гимназии.

Педагоги стремятся достойно представить родной край и напомнить телезрителям, что современный учитель – творческая и всесторонне развитая личность, которой не страшно испытывать себя в чём-то новом и интересном.

Напомним, что "Сто к одному" – телеигра, где участники пытаются угадать наиболее распространённые ответы людей с улицы на предложенные вопросы, на которые невозможно дать однозначный объективный ответ.