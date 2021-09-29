Минюст включил общественницу из Алтайского края в список иноагентов

Министерство юстиции внесло главу алтайского отделения движения в защиту прав избирателей "Голос" (ранее была признана организацией, выполняющей функции иноагента) Екатерину Кильтау в реестр иностранных СМИ и незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме Кильтау в список попали ещё 19 человек, в том числе и глава иркутского отделения "Голоса" Алексей Петров.

Кроме того, в реестр включён медиапроект "ОВД-Инфо", который вёл подсчёт арестованных во время согласованных и несогласованных митингов, а также оказывал юридическую помощь задержанным.

Сам проект "Голос" занимался независимым наблюдением за процедурой выборов в России.