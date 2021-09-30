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Барнаулец оформил кредит на дорогую иномарку при помощи поддельных документов

, ИА "Амител"
Он также взял заём на другого человека
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Полиция Барнаула задержала мошенника, который подделывал документы и оформлял на них кредиты. Одной из покупок стал автомобиль Toyota Land Cruiser стоимостью более 4,5 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России по Алтайскому краю.

Ранее не судимый житель краевой столицы по объявлению заказал в интернете поддельные документы. На них задержанный оформил кредит и приобрёл в одном из автоцентров Барнаула дорогостоящий Land Cruiser. В дальнейшем он продал автомобиль неустановленному человеку за 3,5 млн рублей.

На этом мошенник не остановился. Он подделал паспорт транспортного средства на другую машину и под залог взял кредит на 500 тыс. рублей. На эту сумму мужчина погасил старый долг. 

Вторая машина была оформлена на жителя Красноярского края. На действия злоумышленника обратили внимание после того, как пострадавший позвонил на горячую линию банка. Он сообщил, что ему пришло SMS-уведомление о предстоящем платеже по кредитному договору, который он не заключал. 

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

30.09.2021 12:23
- гость -

"Ранее не судимый житель", ну все, эта недоработка полиции была устранена! Теперь будет СУДИМЫЙ. А в последствии, может даже и НЕОДНОКРАТНО судимый!

30.09.2021 12:53
Гость

Зачем подделывать документы если на свалке вон сколько паспортов настоящих можно найти

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