Правительство решило ещё на год отодвинуть компенсацию дореформенных вкладов времён СССР

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке ещё на год, до 1 января 2025 года, начала полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, которая должна пройти с действием закона "О базовой стоимости необходимого социального набора". Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путём перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в размере 464 рубля СССР.

Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.

"Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объёма гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 г. 31,51 долгового рубля и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2024 годов", – поясняет кабмин.

Правительство обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2022 году – 49,7 триллиона рублей, в 2023 году – 51,8 триллиона, в 2024 году – 53,9 триллиона рублей.