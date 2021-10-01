Правительство решило ещё на год отодвинуть компенсацию дореформенных вкладов времён СССР

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о приостановке ещё на год, до 1 января 2025 года, начала полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке, которая должна пройти с действием закона "О базовой стоимости необходимого социального набора". Об этом сообщает РИА Новости.
Согласно принятой норме, восстановление сбережений должно осуществляться путём перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости, а базовая стоимость набора установлена в размере 464 рубля СССР.
Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и регулирующие порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.
"Финансовая оценка осуществлена исходя из общего объёма гарантированных сбережений в сумме 345,54 млрд рублей, размера единицы номинала целевого долгового обязательства РФ по состоянию на 30 декабря 2002 г. 31,51 долгового рубля и индекса потребительских цен (инфляции) за период 2003-2024 годов", – поясняет кабмин.
Правительство обращает внимание, что при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ на их погашение потребовалось бы: в 2022 году – 49,7 триллиона рублей, в 2023 году – 51,8 триллиона, в 2024 году – 53,9 триллиона рублей.
Комментарии
Где деньги, Зин?
"...потребовалось бы: в 2022 году — 49,7 триллиона рублей.." впринципе, если не помогать всяким там египтам и другим чужестранцам, а думать о СВОИХ гражданах, то это не великие деньги в масштабе страны
Какая компенсацию вкладов времён СССР?
Сказано же уже неоднократно, что во всём виноват СССР!
А значит и те люди, что имели вклады в этой "ужасной стране"!
Давно пора перестать верить "обещалкиным". Не для того население ограбили, чтоб что-то возвращать. А причина и оправдание всегда найдется.
по свадебному сертификату (вклад на тысячу рублей) выплатили восемь в прошлом году. сказали лет через пять снова обращаться
Люд
Вас об хрендом стукнули)))
А у нас только где власти удобно рф это правоприемник СССР, в остальном случае они рады от него отмежеваться.
т.е. после выборов власть решила, что еще на годик дОльше проживет. ну, ну...