Платежом не красен: как стать банкротом и гарантированно списать долги

После ковидных ограничений в 2020 году многие россияне накопили задолженности по кредитам, микрокредитам и коммунальным услугам. В этом случае можно воспользоваться такой процедурой, как банкротство физических лиц с гарантией списания долга . Это возможность законно "обнулить" свой статус должника.

В большинстве организаций действуют три варианта списания задолженностей:

Списание долгов через обращение в суд. Происходит судебное разбирательство, на основании которого человека признают банкротом.

Обращение в МФЦ. Также происходит сбор пакета документов, для того чтобы объявить человека банкротом или же уменьшить общую сумму задолженности в организациях.

Реструктуризация долга. Такой вариант не предполагает списания задолженностей, долги лишь объединяют в один кредит, который имеет более выгодные условия и становится посильным в оплате для человека.

Специалисты работают в соответствии с законодательством. Клиенту не нужно беспокоиться о том, что после списания могут возникнуть проблемы или что задолженность спишут лишь частично или не спишут вообще – гарантия предоставляется по каждому случаю.

Кроме того, клиент может проконсультироваться с юристом по всем возникающим вопросам, чтобы понять последовательность действий и убедиться в качестве работы компании.

Важно также добавить, что многие компании предлагают гибкие условия сотрудничества: например, есть возможность оформить оплату услуги в рассрочку, а для пенсионеров и безработных действуют определённые скидки.