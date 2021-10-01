Член династии Романовых впервые за 120 лет венчался в России

В Исаакиевском соборе Санкт-Петербурга заключили брак великий князь Георгий из Дома Романовых и итальянка Ребекка Беттарини. Это первое за 120 лет венчание члена династии Романовых на родине, сообщает Telegram-канал Baza.

В числе приглашённых, по данным "Фонтанки", около 50 представителей королевских фамилий. У входа в собор их встретили гвардейцы Преображенского полка с саблями наголо. Также для гостей играет живая классическая музыка.

Георгий Романов – уроженец и гражданин Испании. Единственный сын принца Прусского Франца-Вильгельма Гогенцоллерна и Марии Владимировны Романовой Ранее он работал в Еврокомиссии и Европарламенте. С 2017 года живёт в Москве и занимается благотворительными фондами. После свадьбы пара собирается обосноваться в России, а Ребекка даже приняла православие под именем Виктория Романовна.