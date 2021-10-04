Минэкономразвития прогнозирует сильный рост зарплат в Алтайском крае

Минэкономразвития России спрогнозировало рост номинальной зарплаты в нескольких регионах России. Об этом сообщают "Известия".

По прогнозу на 2024 год в Алтайском крае ожидается наиболее сильный темп прироста (+7,6% по консервативному варианту и +8% – по базовому). Также в список регионов со значимым приростом попали Воронежская, Ярославская, Новосибирская области, Дагестан и Калмыкия.

По итогам 2021 года, согласно прогнозу Минэкономразвития, наибольший размер заработной платы ожидается в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Москве, Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской области.

Ранее правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января до 13 617 рублей.