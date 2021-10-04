Минэкономразвития прогнозирует сильный рост зарплат в Алтайском крае

Минэкономразвития России спрогнозировало рост номинальной зарплаты в нескольких регионах России. Об этом сообщают "Известия".
По прогнозу на 2024 год в Алтайском крае ожидается наиболее сильный темп прироста (+7,6% по консервативному варианту и +8% – по базовому). Также в список регионов со значимым приростом попали Воронежская, Ярославская, Новосибирская области, Дагестан и Калмыкия.
По итогам 2021 года, согласно прогнозу Минэкономразвития, наибольший размер заработной платы ожидается в Ненецком, Чукотском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в Москве, Камчатском крае, Магаданской и Сахалинской области.
Ранее правительство предложило увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января до 13 617 рублей.
Комментарии
Депутатам, чиновникам, силовикам, прокурорским, судьям...
О как.. пойду новый кошелек куплю.. а то в старый не влезет
По прогнозу на 2024 год в Алтайском крае ожидается наиболее сильный темп прироста (+7,6% по консервативному варианту и +8% – по базовому
В 2024 году? На 7,6? Оооо, это страшно сильный рост!))
Куплю костюм с отливом - и в Ялту -))
инфляция до 24 года все съест и даже больше
Что то не слышал, что МРОТ поднимут хотя бы до минимальных 40 тыс.
вот и посмотрим чего стоят прогнозы минэкономразвития.
по мне так пыль в глаза, ожидаемый уровень инфляции в ближайшие годы 10%
Зарплата депутатов от 450000. МРОТ 13 617!
Как???????
Вот уж рассмешили)))
Всё уничтоженно, производство, сельхозка, осталось только купи-продай. С чего рост то будет!? У силовиков ещё поверю
Где бы их потом найти в 24году тех экспертов, которые прогноз сделали? Чтоб в глаза посмотреть..
Издеваются над людьми, прорывы за прорывами, а про коммуналку забили которая вот вот взлетит на 20%
может, и увеличат, а то услуги ЖКХ растут и пенсии уже не хватает их оплачивать, вся прибавка и уйдёт на жкх, а мы опять в нищете
наконец-то дожили (доживем) до этого времени.
а мы не верили...
Тошнит уже от таких новостей.