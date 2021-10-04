115 миллионов рублей выделили на покупку дорожной техники в Барнауле

Власти Барнаула выделили 115 миллионов рублей на покупку спецтехники для коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Отмечается, что всего будет закуплено 27 единиц техники.
12 автомобилей пополнят автопарк дорожного хозяйства МБУ "Автодорстрой". Технику можно будет использовать для работы на дорогах в любое время года.
Тракторы, снегоуборщики, автосамосвалы, дорожная коммунальная машина и легковой транспорт (всего 14 единиц техники) будут закуплены для МБУ "Благоустройство и озеленение".
Для МУП "Барнаулгорсвет" приобрели экскаватор-погрузчик с дополнительным оборудованием.
Общий объём финансирования был утверждён на заседании Барнаульской городской Думы.
Комментарии
15 на технику, 100 в распил
как и во все прошлые годы
Техника у них какая-то волшебная - каждый год на нее кучу денег выделяют, и каждый год она, как карета-тыква, с началом зимы благополучно исчезает.
Как зима наступает, так мы опять наблюдаем ржавые ЗИЛы и древние МТЗ которых осталось слишком мало чтобы справиться со снегом.
Ничо, постепенно всё наладится. Нада подождать немного