115 миллионов рублей выделили на покупку дорожной техники в Барнауле

Власти Барнаула выделили 115 миллионов рублей на покупку спецтехники для коммунальных служб. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Отмечается, что всего будет закуплено 27 единиц техники.

12 автомобилей пополнят автопарк дорожного хозяйства МБУ "Автодорстрой". Технику можно будет использовать для работы на дорогах в любое время года.

Тракторы, снегоуборщики, автосамосвалы, дорожная коммунальная машина и легковой транспорт (всего 14 единиц техники) будут закуплены для МБУ "Благоустройство и озеленение".

Для МУП "Барнаулгорсвет" приобрели экскаватор-погрузчик с дополнительным оборудованием.

Общий объём финансирования был утверждён на заседании Барнаульской городской Думы.