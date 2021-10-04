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Новости

Долгострой у налоговой в центре Барнаула заменят на новое здание

, ИА "Амител"
Три этажа простаивают уже 13 лет
Фото: altayrealt.ru

Фото: altayrealt.ru

На месте долгостроя возле барнаульской налоговой на улице Пролетарской появится новое здание, сообщает "Алтайский портал недвижимости". Объект простаивает уже 13 лет.

Как пишет портал, нынешний собственник земли уже готовит проект. Подробности пока не разглашаются. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, на этом месте разрешено строить только административные объекты.

Владелец планирует обследовать недострой. По результатам экспертизы станет понятно, как вести работы: возводить здание с нуля или продолжать стройку.

Площадь офисной многоэтажки на Пролетарской должна была составить 2,9 тыс. кв. метров, участок занимает 6,4 тыс. кв. метров. Компания "Стройгаз" успела возвести только три этажа.

В 2006-2008 годах "Стройгаз" построил 11-этажку налоговой службы, после чего планировал возвести по соседству другие корпуса. В них могла разместиться инспекция Октябрьского района. Но заказчик прекратил финансирование, и стройку заморозили.

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Автор:
Федор Журавлев Редактор службы новостей +7 913 264 18 56

Комментарии

4.10.2021 13:28
Лесопатологи бьют в набат

Хорошо, что не жильё!

4.10.2021 13:31
гость

тюрьма для должников по налогам

4.10.2021 14:36
- гость -

давно пора, стоит уродует центр и тротуара нет

4.10.2021 14:53
гость

Ещё одно административное здание? В будни там уже нет места где припарковаться, уже паркуют по пр.Социалистическому, плюс будет здание прокуратуры, светлое будущее: адское место для автомобилистов.

4.10.2021 15:11
про

Строим, потом сносим, потом опять строим и опять сносим. Лет через 50 Барнаул не узнать...

4.10.2021 17:09
Ольга

А кто-нибудь в курсе насчет долгостроя на пр. Ленина, рядом с ТЦ "Империя"?

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