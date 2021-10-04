Долгострой у налоговой в центре Барнаула заменят на новое здание

На месте долгостроя возле барнаульской налоговой на улице Пролетарской появится новое здание, сообщает "Алтайский портал недвижимости". Объект простаивает уже 13 лет.

Как пишет портал, нынешний собственник земли уже готовит проект. Подробности пока не разглашаются. Согласно данным Единого государственного реестра недвижимости, на этом месте разрешено строить только административные объекты.

Владелец планирует обследовать недострой. По результатам экспертизы станет понятно, как вести работы: возводить здание с нуля или продолжать стройку.

Площадь офисной многоэтажки на Пролетарской должна была составить 2,9 тыс. кв. метров, участок занимает 6,4 тыс. кв. метров. Компания "Стройгаз" успела возвести только три этажа.

В 2006-2008 годах "Стройгаз" построил 11-этажку налоговой службы, после чего планировал возвести по соседству другие корпуса. В них могла разместиться инспекция Октябрьского района. Но заказчик прекратил финансирование, и стройку заморозили.