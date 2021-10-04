В России впервые испытали гиперзвуковую ракету "Циркон". Что о ней известно

Гиперзвуковая ракета "Циркон" была впервые запущена с атомной подлодки. Испытания прошли успешно, сообщили в Минобороны.

Что известно о "Цирконе"?

"Циркон" – первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная к продолжительному полёту с маневрированием в плотных слоях атмосферы. На всём маршруте "Циркон" использует тягу собственного двигателя.

Максимальная скорость ракеты достигает около девяти скоростей звука (примерно 2,65 километра в секунду на высоте 20 километров, или более десяти тысяч километров в час). Максимальная дальность – тысяча километров.

Как проходили испытания "Циркона"?

Корабль "Северодвинск" в акватории Баренцева моря стрелял по условной цели. Полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, испытания признаны успешными.

А где-то ещё испытывали ракету?

В июле 2021 года ракета была запущена с борта фрегата "Адмирал Горшков". Она поразила наземную цель, преодолев более 350 километров.

Кого и когда вооружат "Цирконами"?

24 августа Минобороны объявило о начале массовых закупок. "Цирконами" планируется вооружить фрегаты проекта 22350 и многоцелевые подлодки проекта "Ясень-М". Также их получат находящийся на модернизации крейсер "Адмирал Нахимов" и подлодка "Иркутск".