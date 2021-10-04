Барнаул попал в антирейтинг туристических направлений среди россиян

Барнаул вошёл в антирейтинг популярных туристических направлений среди россиян. Согласно опросу портала SuperJob, столица Алтайского края в числе прочих городов России попала в категорию ответов "Другое" и оказалась в конце рейтинга.

На первом месте среди популярных туристических направлений – Санкт-Петербург с 20% голосов. 9% россиян хотели бы посетить Москву и города Золотого кольца. 8% респондентов хотели бы посмотреть Казань, 7% – Сочи. Отправиться в Калининград хотели бы 5% россиян, по 4% – в Иркутск и Петрозаводск. По 3% респондентов мечтают отправиться во Владивосток, Нижний Новгород, Петропавловск-Камчатский и Горно-Алтайск, 2% – в Краснодар.

Барнаул же оказался в числе почти 350 остальных городов России, которые участвовали в опросе. Всего населённые пункты из этого списка в общей сложности набрали 21%.

Ещё 22% респондентов заявили, что затрудняются ответить на вопрос.