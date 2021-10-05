Больше 70 млн рублей выделили на новые машины скорой помощи для Алтайского края

Двадцать три машины скорой медицинской помощи поступили в Алтайский край. Их приобрели за счёт федерального бюджета. Покупка обошлась в 72,5 млн рублей, сообщает пресс-центр краевого Минздрава.

20 поступивших автомобилей относятся к классу В и предназначены для фельдшерских бригад. В их оснащение входят дефибрилляторы, электрокардиографы, кислородные ингаляторы и другое оборудование. Ещё три машины – класса С. Они используются реанимационной или специализированной бригадой.

Автомобили получат станции скорой медицинской помощи Барнаула, Бийска, Рубцовска, ЦРБ Алейского, Алтайского, Калманского, Локтевского, Советского и других районов.