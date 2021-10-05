Правозащитники раскрыли схему обмана, которой пользуются все российские банки

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) раскрыла обман со страховками, которым пользуются все крупные банки России, сообщают "Известия".
Правозащитники под видом покупателей обзвонили десять крупнейших банков страны: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк, банк "Открытие", Почта Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Исследователи рассказывали, что им необходимо оформить кредит на 400 тысяч рублей на двухлетний срок при зарплате 70 тысяч рублей.
Во всех организациях от потенциальных заёмщиков потребовали купить страховку. В 400 тысяч рублей кредита уже была включена страховка на сумму 22-56 тысяч рублей. Правозащитники сообщили, что банки зашивают стоимость страхования в кредит уже на стадии предварительного расчёта, но сообщают об этом только после уточняющего вопроса. В результате увеличивается размер выплаты либо заёмщик получает меньшую сумму за вычетом дополнительной услуги.
По мнению КонфОП, банки выступают как агенты страховой компании и взимают за свои услуги высокие комиссии. Правозащитники намерены обратиться в Центробанк, чтобы заёмщики могли самостоятельно страховать свои риски.
Комментарии
фигасебе тайну раскрыли. типа об этом ни кто не знал?
берешь кредит - сразу говорят, к примеру со страховкой будет тебе 13% а без страховки 18%. не согласен? свободен. дураков много, кому деньги то нужны....придешь как миленький.
Америку открыли)Об этом знает большинство уже давно.
Надо же...а мы считали, что банки это как касса взаимопомощи. От доброты душевной и в помощь нуждающимся.
И много они прав таким образом защитили? Или остановились на стадии обзвона и констатации факта?
А кто ипотеку в СБЕРЕ платит тоже могли заметить , когда досрочно гасишь тело кредита, выдают распечатку с перерасчетом %% снова на весь оставшийся срок кредита! Осталось например 100 тыс основного долга, а срок ипотеки еще 15 лет - они и дают распечатку по которой эти 100 тыс превращаются в 400 тыс с %% - как будто заново занял у банка...... И без учета уплаченных в течении 10 лет %% , хотя досрочно погашены были!
Страховку вернуть можно, а вот всякие помощи на дорогах и услуги консультации врача не так просто.
13.34
В договоре прописано, что банк может изменить ставку, если вы откажетесь от страховки. У банков в этом вопросе все ходы прописаны.
Надеюсь, что теперь перестанут навязывать эту дикую страховку.
Щас еще курче банки делают, они страховку прописывают в тело договора и при отказе от страховки, банк поднимает процент по кредиту в одностороннем порядке, вот так вот.
5.10.2021 13:34
- гость -
не каждую страховку можно вернуть. Сейчас банк делает две страховки, первую на кредит, вторую - никак не связанную с кредитом. Первая возвращаемая, на маленькую сумму, вторая на большую - нет. Например, Почта банк, где от 5,9%
Не нравится, не берите, живите по средствам и будет вам счастье. А за понты нужно платить, какой здесь обман.