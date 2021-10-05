Правозащитники раскрыли схему обмана, которой пользуются все российские банки

Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) раскрыла обман со страховками, которым пользуются все крупные банки России, сообщают "Известия".

Правозащитники под видом покупателей обзвонили десять крупнейших банков страны: Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Росбанк, банк "Открытие", Почта Банк, Промсвязьбанк, Совкомбанк. Исследователи рассказывали, что им необходимо оформить кредит на 400 тысяч рублей на двухлетний срок при зарплате 70 тысяч рублей.

Во всех организациях от потенциальных заёмщиков потребовали купить страховку. В 400 тысяч рублей кредита уже была включена страховка на сумму 22-56 тысяч рублей. Правозащитники сообщили, что банки зашивают стоимость страхования в кредит уже на стадии предварительного расчёта, но сообщают об этом только после уточняющего вопроса. В результате увеличивается размер выплаты либо заёмщик получает меньшую сумму за вычетом дополнительной услуги.

По мнению КонфОП, банки выступают как агенты страховой компании и взимают за свои услуги высокие комиссии. Правозащитники намерены обратиться в Центробанк, чтобы заёмщики могли самостоятельно страховать свои риски.