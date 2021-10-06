Житель Славгорода хотел заказать убийство бывшей жены, но попал на полицейских

39-летнего жителя Славгорода обвиняют в приготовлении к заказному убийству своей бывшей супруги. Мужчина обратился к одному из горожан, чтобы он за 50 тысяч рублей помог ему найти киллера, однако тот сразу же обратился в полицию.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, после к делу подключились оперативные сотрудники МО МВД России "Славгородский". При встрече мужчина передал "исполнителю" часть вознаграждения, а через несколько дней заказчику сообщили, что женщина якобы мертва. Тогда он снова встретился с мужчиной и передал остальную часть денег, после чего его и задержали.
Заказчику убийства назначили психиатрическую экспертизу, которая обнаружила у него психическое заболевание. Теперь ему грозит принудительное лечение.
Комментарии
"Житель Славгорода хотел заказать убийство бывшей жены, но попался на полицейских", звучит интересно. Прочитав, подумал, что он попался на убийстве полицейских...
вот нелюди - еще не убил даже, а его судить-лечить!
как-то это не по-нашему!
Неопытный:недостаточно проверенный посредник.Вот и попался.
Бывшая жена не доктор случайно?
Очень "современный" заголовок! В прежние времена гражданин бы либо "попался полицейским" либо "попал на полицейских".