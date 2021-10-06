Житель Славгорода хотел заказать убийство бывшей жены, но попал на полицейских

39-летнего жителя Славгорода обвиняют в приготовлении к заказному убийству своей бывшей супруги. Мужчина обратился к одному из горожан, чтобы он за 50 тысяч рублей помог ему найти киллера, однако тот сразу же обратился в полицию.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, после к делу подключились оперативные сотрудники МО МВД России "Славгородский". При встрече мужчина передал "исполнителю" часть вознаграждения, а через несколько дней заказчику сообщили, что женщина якобы мертва. Тогда он снова встретился с мужчиной и передал остальную часть денег, после чего его и задержали.

Заказчику убийства назначили психиатрическую экспертизу, которая обнаружила у него психическое заболевание. Теперь ему грозит принудительное лечение.