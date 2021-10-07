Подари тепло. Фонд "Облака" объявляет сбор средств на дрова и уголь для нуждающихся

Благодаря центральному отоплению в квартирах барнаульцев тепло и уютно. Но во многих частных домах города и пригорода до сих пор приходится топить печь. Для этого на сезон нужно в среднем шесть-семь "кубов" дров и три тонны угля. Но в этом году цена на древесину выросла почти в два раза: стоимость берёзовых дров по Алтайскому краю составляет около двух тысяч рублей за куб.м, угля – три-четыре тысячи за тонну.

Из-за роста цен многие семьи оказались в сложной ситуации: они планировали выделить из семейного бюджета одну сумму, а понадобилось намного больше. Кто-то из них откладывал на закупку дров и угля всё лето, но дрова дорожали и собранных средств оказалось мало. Кто-то планировал закупить топливо с зарплаты, но внезапно остался без работы, а на поиски нужно время. Но и греться в этот период тоже чем-то нужно.

Восемь женщин обратились за помощью в благотворительный фонд "Облака". Каждая из них оказалась в сложной жизненной ситуации.

Например, Анна после развода с мужем осталась без денежной поддержки. А содержать троих детей, будучи в декрете, очень сложно, особенно с наступлением холодов.

Юлия в декрете и воспитывает четверых детей. Доход в её семье резко снизился из-за сокращения мужа. Юлия прошла обучение в швейном цехе "Мамин стежок" и берёт заказы на дом, но этого едва хватает.

Ксения живёт с тремя детьми в старом частном доме. Фундамент у постройки рассыпан, поэтому зимовать очень холодно и требуется больше отопительных материалов. За лето Ксении в одиночку всё отремонтировать не удалось.

Людмила воспитывает шестерых детей. Пособия маленькие, а семья – большая. Для подготовки к отопительному сезону средств не хватило.

В помощь этим и другим семьям фонд "Облака" запускает акцию "Подари тепло". Сумма сбора – 84 500 рублей, которые передадут нуждающимся для закупки дров и угля.

Сделать пожертвование можно: