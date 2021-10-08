У главного корпуса АлтГТУ установили новый символ университета 

На площади перед главным корпусом АлтГТУ рядом с памятником Ивану Ползунову открыли стелу с новым логотипом вуза. Это событие приурочили к 80-летию технического университета.

"История АлтГТУ началась в декабре 1941 года, когда в Барнаул был эвакуирован Запорожский машиностроительный институт. Тогда на Алтай прибыли несколько десятков студентов и преподавателей и всего два вагона с оборудованием и книгами. На новом месте институт возрождался заново", – напомнил собравшимся ректор АлтГТУ Андрей Марков.

Открытие стелы стало одним из первых мероприятий, посвящённых юбилею вуза. По словам ректора, в ближайшее время территорию на площади перед главным корпусом облагородят и, возможно, она станет очередным местом притяжения студентов, выпускников и другой молодёжи.

Над проектом логотипа работали студенты и преподаватели института архитектуры и дизайна. Сама конструкция стелы была спроектирована на кафедре "Технология машиностроения". Финансовую поддержку в изготовлении проекта оказал индустриальный партнёр АлтГТУ – ООО "Завод механических прессов". Сборка и монтаж внутренней подсветки были выполнены в Центре молодёжного инновационного творчества АлтГТУ "Ползунов".