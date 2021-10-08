Правительство на четверть повысило плату за капитальный ремонт в России

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее стоимость капитального ремонта в многоквартирных домах на 25% с 1 января 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации.

Причиной повышения назван рост цен на строительные материалы. Цена договора может быть увеличена не более чем на 25%, при этом не превышая предельную стоимость услуг по капремонту в регионе. Помимо этого, плата не может быть больше общего объёма средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.

"Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора", – говорится в постановлении.

Минстрой выдвинул предложение повысить плату за капремонт в июле 2021 года. В ведомстве допускали увеличение стоимости на 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.