Правительство на четверть повысило плату за капитальный ремонт в России

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, повышающее стоимость капитального ремонта в многоквартирных домах на 25% с 1 января 2022 г. Документ опубликован на портале правовой информации.
Причиной повышения назван рост цен на строительные материалы. Цена договора может быть увеличена не более чем на 25%, при этом не превышая предельную стоимость услуг по капремонту в регионе. Помимо этого, плата не может быть больше общего объёма средств, которые региональный оператор ежегодно выделяет на программу капремонта.
"Cоглашение об увеличении цены договора заключается после представления подрядной организацией заключения о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, подтверждающего увеличение цены договора", – говорится в постановлении.
Минстрой выдвинул предложение повысить плату за капремонт в июле 2021 года. В ведомстве допускали увеличение стоимости на 25% без проведения дополнительных конкурсов и аукционов.
Комментарии
25% ? А нам тут ваш губернатор про инфляцию в 6% рассказывает.
Газ в европе говорите? Ага, ну-ну.
У нас уже помидоры, яблоки и даже морковка дороже чем у них.
А теперь уже за квартплату взялись.
И понятно, что это только начало!
За 100 млд. гостиница в Геленжике. Налоги дерут по полной плюс капремонт.
Пенсий лишили 60-летних, а ЖКХ, сборы и налоги поднимают.
Да здравствует наша парития и наш бункерный дедушка! Мы всей страной готовы голодать, чтобы вы катались на яхтах и не в чём себе не отказывали.
когда этому придет конец? а народ
8.10.2021 17:30
гость
когда этому придет конец? а народ
НИКОГДА
когда этому придет конец? а народ
Как только мы объединимся и востанем против захватчиков, так им и придёт хана.
Был шанс скинуть "Единую Россию". Надо было не сидеть, а идти и голосовать против.
Когда большая часть народа пришла бы на избирательные участки, то и никакие подтасовки не помогли бы!
Был шанс скинуть "Единую Россию". Надо было не сидеть, а идти и голосовать против.
Да ладно! Вы ещё скажите, что в 1945 был шанс сбросить гитлера поставив галочку на бумажке.
Правительство превратилось в гопников, которые деньги отжимают.
Чо разнылись, то? Стройматериалы и правда подорожали. Надо, так надо. Без капремонта то всё одно не обойтись. Щитаю 25 прОцентов это еще по божески. Вот 26-27 это уже накладно было бы.
Правительство превратилось в гопников
Ну так им уже денег от продажи ресурсов не хватает. "Газпром" в 2020 году получил 706,926 млрд рублей чистого убытка. Будут народ обдирать.
Да ладно! Вы ещё скажите, что в 1945 был шанс сбросить гитлера поставив галочку на бумажке.
Вы если свой зад не можете до избирательного участка донести, то и до методов борьбы с Гитлером не дойдет.
народ безмолвствует - пушкин