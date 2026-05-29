НОВОСТИОбщество

В РФ рассматривают возможность передачи бесхозных земель и домов участникам СВО

Это не только социальная помощь, но и возможность возродить отдаленные районы страны силами тех, кто проявил мужество и патриотизм

29 мая 2026, 13:31, ИА Амител

Бесхозные дома / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
Бесхозные дома / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил безвозмездно передавать бесхозные земельные участки и жилые дома участникам специальной военной операции (СВО). Обращение направлено к руководителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегу Скуфинскому, пишет "Газета.ru".


«Приобретение земли и строительство дома требуют значительных финансовых вложений. А возрождение сельских территорий возможно только при активном участии молодежи. Российские семьи все чаще предпочитают жить в собственных домах вдали от городской суеты. Введение предложенной нормы позволит решить сразу две важные задачи: вернуть жителей в сельскую местность и оказать дополнительную поддержку участникам СВО», — отметил сенатор.

Он напомнил, что в настоящее время в ряде регионов ветераны боевых действий уже имеют право на бесплатное получение земельных участков. Однако в российских селах существует множество жилых объектов с хорошими земельными участками, которые остались без владельцев из-за естественной убыли населения и миграции в города. Если у предыдущего собственника не осталось наследников, имущество переходит в собственность государства, которое может его продать. Гибатдинов предлагает не продавать эти объекты, а передавать их бесплатно участникам СВО.

Право на получение бесплатных земельных участков бойцы СВО получили в 2023 году. Оно распространяется на участников СВО из всех регионов России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Ранее сообщалось, что заросшие и брошенные участки начнут изымать.

Дача и огород / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

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НОВОСТИОбщество

СВО Госдума земельный вопрос КПРФ
       

Комментарии 8

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Гость

13:34:14 29-05-2026

В Сибирь и на дальний восток ссылать будут?

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Гость

14:16:26 29-05-2026

Гость (13:34:14 29-05-2026) В Сибирь и на дальний восток ссылать будут?...
Ага, то же не поняла. Вроде как им должны в пределах МКАД выделять жильё, а тут такое...

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м

13:43:02 29-05-2026

Ну, а почему бы и нет!, вновь освобожденные территории заселять то кто будет, климат там лучше чем "Дальневосточном гектаре", к Гейропе близко, транспортные дороги, газ, я бы подумал если свободно будут давать, а если ещё беспроцентный кредит, или стройматериалы на восстановление, так вообще огонь предложение....

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майор

15:17:23 29-05-2026

поддерживаю.
это должно быть закреплено в законе
кроме этого надо еще тем кто получает бесхозные участки с руинами можног было бесхозную инфраструктуру рядом либо в аренду бессрочно взять либо передать вместе с участком
и налоговый период льготный сделать если молокоферму восстанавливает

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Гость

19:02:55 29-05-2026

"вернуть жителей в сельскую местность и оказать дополнительную поддержку участникам СВО», — отметил сенатор"----------- А сенатор сам на эту халяву не клюнет?

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Гость

07:06:18 30-05-2026

Мысли сенатора должны быть в направлении как закончить СВО, чтобы золотой мужской фонд работал в стране, а не лежал в болотах чужого государства

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Гость

07:20:21 30-05-2026

школы нет,больницы нет,работы нет.... и что там возрождать? да и где вы видели ветеранов без инвалидности? сейчас все служат бессрочно,пока живы.

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Гость

09:55:23 30-05-2026

В Бельмесево,в помощь хитропопым плаксам.

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