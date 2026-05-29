Это не только социальная помощь, но и возможность возродить отдаленные районы страны силами тех, кто проявил мужество и патриотизм

29 мая 2026, 13:31, ИА Амител

Бесхозные дома / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил безвозмездно передавать бесхозные земельные участки и жилые дома участникам специальной военной операции (СВО). Обращение направлено к руководителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегу Скуфинскому, пишет "Газета.ru".



«Приобретение земли и строительство дома требуют значительных финансовых вложений. А возрождение сельских территорий возможно только при активном участии молодежи. Российские семьи все чаще предпочитают жить в собственных домах вдали от городской суеты. Введение предложенной нормы позволит решить сразу две важные задачи: вернуть жителей в сельскую местность и оказать дополнительную поддержку участникам СВО», — отметил сенатор.

Он напомнил, что в настоящее время в ряде регионов ветераны боевых действий уже имеют право на бесплатное получение земельных участков. Однако в российских селах существует множество жилых объектов с хорошими земельными участками, которые остались без владельцев из-за естественной убыли населения и миграции в города. Если у предыдущего собственника не осталось наследников, имущество переходит в собственность государства, которое может его продать. Гибатдинов предлагает не продавать эти объекты, а передавать их бесплатно участникам СВО.



Право на получение бесплатных земельных участков бойцы СВО получили в 2023 году. Оно распространяется на участников СВО из всех регионов России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.

Ранее сообщалось, что заросшие и брошенные участки начнут изымать.