В РФ рассматривают возможность передачи бесхозных земель и домов участникам СВО
Это не только социальная помощь, но и возможность возродить отдаленные районы страны силами тех, кто проявил мужество и патриотизм
29 мая 2026, 13:31, ИА Амител
Сенатор от КПРФ Айрат Гибатдинов предложил безвозмездно передавать бесхозные земельные участки и жилые дома участникам специальной военной операции (СВО). Обращение направлено к руководителю Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олегу Скуфинскому, пишет "Газета.ru".
«Приобретение земли и строительство дома требуют значительных финансовых вложений. А возрождение сельских территорий возможно только при активном участии молодежи. Российские семьи все чаще предпочитают жить в собственных домах вдали от городской суеты. Введение предложенной нормы позволит решить сразу две важные задачи: вернуть жителей в сельскую местность и оказать дополнительную поддержку участникам СВО», — отметил сенатор.
Он напомнил, что в настоящее время в ряде регионов ветераны боевых действий уже имеют право на бесплатное получение земельных участков. Однако в российских селах существует множество жилых объектов с хорошими земельными участками, которые остались без владельцев из-за естественной убыли населения и миграции в города. Если у предыдущего собственника не осталось наследников, имущество переходит в собственность государства, которое может его продать. Гибатдинов предлагает не продавать эти объекты, а передавать их бесплатно участникам СВО.
Право на получение бесплатных земельных участков бойцы СВО получили в 2023 году. Оно распространяется на участников СВО из всех регионов России, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя.
Ранее сообщалось, что заросшие и брошенные участки начнут изымать.
13:34:14 29-05-2026
В Сибирь и на дальний восток ссылать будут?
14:16:26 29-05-2026
Гость (13:34:14 29-05-2026) В Сибирь и на дальний восток ссылать будут?...
Ага, то же не поняла. Вроде как им должны в пределах МКАД выделять жильё, а тут такое...
13:43:02 29-05-2026
Ну, а почему бы и нет!, вновь освобожденные территории заселять то кто будет, климат там лучше чем "Дальневосточном гектаре", к Гейропе близко, транспортные дороги, газ, я бы подумал если свободно будут давать, а если ещё беспроцентный кредит, или стройматериалы на восстановление, так вообще огонь предложение....
15:17:23 29-05-2026
поддерживаю.
это должно быть закреплено в законе
кроме этого надо еще тем кто получает бесхозные участки с руинами можног было бесхозную инфраструктуру рядом либо в аренду бессрочно взять либо передать вместе с участком
и налоговый период льготный сделать если молокоферму восстанавливает
19:02:55 29-05-2026
"вернуть жителей в сельскую местность и оказать дополнительную поддержку участникам СВО», — отметил сенатор"----------- А сенатор сам на эту халяву не клюнет?
07:06:18 30-05-2026
Мысли сенатора должны быть в направлении как закончить СВО, чтобы золотой мужской фонд работал в стране, а не лежал в болотах чужого государства
07:20:21 30-05-2026
школы нет,больницы нет,работы нет.... и что там возрождать? да и где вы видели ветеранов без инвалидности? сейчас все служат бессрочно,пока живы.
09:55:23 30-05-2026
В Бельмесево,в помощь хитропопым плаксам.