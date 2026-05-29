Жители Алтая могут выиграть до миллиона рублей через программу долгосрочных сбережений

НПФ ПСБ объявил розыгрыш денежных призов среди участников ПДС

29 мая 2026, 14:20, ИА Амител erid: 2W5zFGDPHdB

Человек с мобильным телефоном / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края получили возможность принять участие в акции, организованной НПФ ПСБ для клиентов программы долгосрочных сбережений (ПДС). Главным призом станет 1 млн рублей. Кроме того, фонд разыграет девять денежных призов по 100 тыс. рублей.

Какие условия акции?

Участниками акции "ПДС на миллион" * смогут стать клиенты, которые с 1 апреля по 30 июня 2026 года оформят договор по программе долгосрочных сбережений в банке ПСБ , внесут на счет не менее 36 тыс. рублей единовременно или несколькими платежами и зарегистрируются на сайте НПФ ПСБ .

Промежуточные розыгрыши проведут по итогам апреля, мая и июня 2026 года. Обладателя главного приза определят после завершения всей акции. Победителей выберут с помощью генератора случайных чисел среди участников, выполнивших условия программы.

Как работает программа?

Программа долгосрочных сбережений действует при поддержке государства. Участники могут самостоятельно пополнять счет в удобном режиме и на любую сумму. При этом государство в течение десяти лет софинансирует взносы на сумму до 36 тыс. рублей ежегодно**.

Средствами участников управляет негосударственный пенсионный фонд, который размещает их в финансовые инструменты в соответствии с требованиями законодательства. В НПФ ПСБ среднегодовая доходность по программе за время ее действия составила 17,3% годовых***.

Также для участников предусмотрен налоговый вычет. Его размер зависит от суммы взносов и ставки НДФЛ: со взносов до 400 тысяч рублей в год ставка варьируется от 13% до 22%****. Максимально можно вернуть до 88 тыс. рублей в год по договорам, оформленным в собственную пользу.

Дополнительные возможности

В начале 2026 года НПФ ПСБ запустил семейный формат программы. Он позволяет заключать договоры и перечислять средства в пользу другого человека, например ребенка или родителя. В этом случае также предусмотрены налоговые льготы. Если договор оформлен на ребенка, каждый из родителей может получить налоговый вычет до 110 тыс. рублей в год*****.

Согласно условиям программы, личные взносы граждан и инвестиционный доход по ним застрахованы на сумму до 2,8 млн рублей. Средства государственного софинансирования, пенсионные накопления, переведенные в программу, а также доход от их инвестирования гарантируются государством в полном объеме.

Получить выплаты по программе можно после 15 лет участия либо при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин******. Закон также предусматривает возможность досрочного получения средств в отдельных жизненных ситуациях, в том числе при дорогостоящем лечении или потере кормильца.

Через пять лет с момента оформления договора участнику доступен возврат всех личных накоплений вместе с начисленным инвестиционным доходом.

Оформить договор можно в офисе банка, мобильном приложении или интернет-банке. В двух последних случаях клиенты ПСБ могут пополнять счет ПДС баллами, полученными по программе лояльности.

Офис ПСБ

Барнаул, пр. Ленина, 31

*Акция "ПДС на миллион" проводится НПФ ПСБ в период с 01.04.2026 г. по 30.06.2026 г. С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте АО НПФ ПСБ по ссылке.

**Для получения софинансирования от государства необходимо вносить от 2000 рублей по итогам года. Софинансирование от государства осуществляется в соответствии со ст. 36.44 №75-ФЗ "О негосударственных пенсионных фондах".

***Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, доходность инвестирования не гарантируется государством. Среднегодовая доходность на счета клиентов за период действия программы долгосрочных сбережений. Инвестиционный доход начисляется на все взносы, в том числе на средства софинансирования от государства.

****Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставляется пpи уплате взносов на сумму не более 400 000 ₽ (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) за налоговый период (год) (пп. 1 п. 2 ст. 219.2 НК РФ). Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по ПДС, составляет 13–22% от суммы взносов. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет: при минимальном сроке накопления с даты заключения договора ПДС до даты обращения участника за назначением выплат после наступления оснований для их назначения не менее пяти лет для договоров ПДС, заключенных в 2024–2026 гг. (п. 4 ст. 219.2 НК РФ); при условии, что в течение срока действия договора ПДС налогоплательщик не имел одновременно более двух других договоров ПДС (пп. 4 п. 2 ст. 219.2 НК РФ).

*****Вступает в силу с 01.09.2026. Налоговый вычет на долгосрочные сбережения предоставляется пpи уплате взносов на сумму не более 500 000 ₽ (включая взносы по НПО, ИИС и ДСЖ) за налоговый период (год) (пп. 1 п. 2 ст. 219.2 НК РФ) по договорам ПДС в пользу ребенка до достижения им 18 (24) лет. Сумма НДФЛ, которую можно вернуть по ПДС, составляет 13–22% от суммы взносов. Налогоплательщик имеет право на налоговый вычет: при минимальном сроке накопления с даты заключения договора ПДС до даты обращения участника за назначением выплат после наступления оснований для их назначения не менее пяти лет для договоров ПДС, заключенных в 2024–2026 гг. (п. 4 ст. 219.2 НК РФ); при условии, что в течение срока действия договора ПДС налогоплательщик не имел одновременно более двух других договоров ПДС (пп. 4 п. 2 ст. 219.2 НК РФ).

******Единовременная выплата осуществляется, если размер пожизненной выплаты, в случае ее назначения, составит менее 10% от прожиточного минимума пенсионера в РФ.

Информация актуальна на дату публикации и не является приглашением заключить публичную оферту. ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г., без ограничения срока действия).

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