ЧВТКУ станет вторым профильным вузом в стране после Казанского высшего танкового командного училища

29 мая 2026, 12:55, ИА Амител

Танк / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Правительство России утвердило восстановление Челябинского высшего танкового командного училища, что зафиксировано в соответствующем указе на официальном портале правовых актов, пишет РИА Новости.

«Новый документ предусматривает создание федерального государственного казенного военного образовательного учреждения высшего образования под названием "Челябинское высшее танковое командное училище", которое будет находиться в ведении Министерства обороны Российской Федерации», — сообщается в документе.

Основные функции этого учреждения включают подготовку кадров по программам высшего и среднего профессионального образования, разработку и реализацию дополнительных образовательных программ, а также проведение научных исследований для укрепления национальной безопасности.

Министерство обороны должно завершить все необходимые организационные мероприятия до 1 августа 2026 года. В этот период необходимо утвердить устав учреждения, осуществить его регистрацию в течение четырех месяцев и обеспечить училищу закрепленную за ним недвижимость в течение полугода.

Челябинское высшее танковое командное училище было основано 30 ноября 1966 года. Первое занятие прошло в 1967 году, а в 1968 году учреждение получило Боевое знамя и почетное звание "имени 50-летия Великого Октября". В 1998 году училище было переименовано в Челябинский танковый институт и закрыто в 2007 году по решению командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа.