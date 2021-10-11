Москвичи хотели автостопом доехать до Крыма, но попали в рабство в Дагестане

Пара из Москвы хотела автостопом доехать до Крыма, но попала в рабство в Дагестане. Об этом сообщает "Подъём".

Москвичи рассказали, что встретили водителя, который согласился их подвести, на трассе "Дон". Они сели в автомобиль, а утром обнаружили, что приехали не в Крым, а в Дагестан.

По словам людей, их заставляли работать в теплицах, но через месяц москвичам удалось сбежать. Пострадавшие сказали, что в полиции никак не реагировали на их заявления.

Ранее сообщалось, что правоохранители Красноярска освободили двух местных жительниц, которые работали продавцами за кров и еду. Трудоустройство на три месяца растянулось на несколько лет рабства. За это время пожилые женщины успели сменить несколько городов. В том числе трудились и в торговых точках Барнаула.