Директор Валерия Леонтьева опроверг госпитализацию певца

Директор певца Валерия Леонтьева прокомментировал сообщения о том, что исполнитель был госпитализирован с коронавирусом в московский госпиталь. Как заявил Борис Чигирев в беседе со "СтарХитом", 72-летний музыкант ничем не болеет, все его ПЦР-тесты отрицательные, а сам он проводит время в апартаментах в центре Москвы.

Директор также отметил, что некоторое время назад Леонтьев действительно недомогал, однако он обратился к врачам, и они назначили ему лечение.

Напомним, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Валерия Леонтьева госпитализировали с жалобами на кашель, слабость и повышенную температуру. В больнице у него якобы подтвердили коронавирус, а до этого певец несколько дней лечился самостоятельно.

2 октября народного артиста Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом. 7 октября его перевели на ИВЛ, а чуть позднее – на ЭКМО.