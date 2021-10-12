Жители Алтайского края могут выбрать имя для талисмана федерации школьного спорта региона

Лисёнок стал талисманом Алтайского регионального отделения федерации школьного спорта. В "Инстаграме" организации подписчикам предлагают выбрать имя для нового маскота.
"Это дружелюбный лисёнок, добрый, отзывчивый, который очень любит спорт. Теперь он постоянно будет присутствовать с нами на спортивных мероприятиях, помогать творить добрые дела и поднимать настроение нашим маленьким спортсменам и их родителям", – сказано в сообщении регионального отделения федерации.
Тот, кто предложит лучший вариант, получит денежный приз.
Комментарии
Боже мой, а нельзя писать нормально, без всяких новеньких словечек. Что бы понятно было всем. Маскота...
Опаньки, оперативно исправили Оо