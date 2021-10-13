Прямиком в ад: в центре Новосибирска машины провалились в асфальт

13 октября в центре Новосибирска несколько машин провалились в огромный провал в асфальте. Из дыры идёт пар, сообщает Mash Siberia.

На возможную проблему руководство бизнес-центра по соседству жаловалось в СГК ещё вчера. Рабочие решили не приезжать даже после повторной жалобы на следующее утро. После этого на теплотрассе образовался гигантский провал, в который попали Toyota и Nissan. Одна из машин целиком оказалась в яме, другая завалилась на бок, оперевшись о крышу первой.

В СГК заявили, что по страховке ущерб пострадавшим будет компенсирован. Причиной аварии назвали размыв грунта. По сообщению Сибирской генерирующей компании, в доме и трёх больницах поблизости будет отключена вода.

Ранее асфальт провалился на автомобильной парковке в центре Барнаула. В яме частично оказался припаркованный внедорожник.