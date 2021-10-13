Задержан подросток, устроивший стрельбу возле московской школы

Подросток в камуфляжной форме, который устроил стрельбу из автомата рядом со школой № 1260 на Воробьёвых горах, задержан, сообщает РИА Новости. У молодого человека с собой было страйкбольное ружьё.

Как отметили в ГУ МВД столицы, пострадавших в результате инцидента нет.

Напомним, о происшествии стало известно вечером 13 октября. Учебное заведение оцепили. Учеников временно не выпускали из здания, пока правоохранительные органы проводили проверку. Такие же меры предприняли в расположенной рядом с ней школе № 1261.