Неизвестный застрелил из лука пять человек и ранил полицейского в Норвегии

В норвежском городе Кунгсберг неизвестный открыл стрельбу из лука в общественном месте. Пять человек погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на начальника местной полиции Эйвинда Ааса.

Известно, что злоумышленник действовал в одиночку в разных частях города, а поэтому поиски соучастников не ведутся. Мужчина стрелял в том числе в одном из крупных магазинов, его сотрудники не пострадали.

Менеджер по связям с общественностью Coop Харальд Кристиансен супермаркета, где стрелял преступник, подтвердил, что серьёзный инцидент действительно произошёл, но персонал остался невредимым.