Неизвестный застрелил из лука пять человек и ранил полицейского в Норвегии

В норвежском городе Кунгсберг неизвестный открыл стрельбу из лука в общественном месте. Пять человек погибли и двое получили ранения. Об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на начальника местной полиции Эйвинда Ааса.
Известно, что злоумышленник действовал в одиночку в разных частях города, а поэтому поиски соучастников не ведутся. Мужчина стрелял в том числе в одном из крупных магазинов, его сотрудники не пострадали.
Менеджер по связям с общественностью Coop Харальд Кристиансен супермаркета, где стрелял преступник, подтвердил, что серьёзный инцидент действительно произошёл, но персонал остался невредимым.
Комментарии
Нужно срочно запретить в России луки.
08:52 Гога все классно "Нужно срочно запретить в России луки."
Лук, чеснок, перец..
И белую смерть: соль и сахар...
14.10.2021 08:52
Гога все классно
Это Норвегия, а не Россия. Норвегия занимает первое место в Европе по уровню жизни.
Цивилизованная Европа
08:52 Гога все классно "запретить в России луки."
Не, запретить рассказывать о Робин Гуде, в сегодняшних условиях может и другой вид оружия использовать...
уже поймали
Я к тому, что нам зачем этот вброс?
Ну пострелял он там их из лука, в другой стране вилкой истыкакл, ещё в одной молотком бошки попробивал.
А это всё к тому, что на фоне внесения поправок в закон об оружии, надо эту тему подогревать.
Вот вам валежник разрешили собирать. Это не от заботы о вас.
Это нужно для того, что бы вас принять правильно, когда вы с пучком палок из леса идёте и оштрафовать. Не было закона, не было штрафов.
И в конце концов, какая всем разница, какой псих в другой стране, кого там у них укокошил.
Надо знать, что происходит в цивилизованной Европе, потому что надо быть цивилизованными
Автомобиль опаснее. Террорист въезжает в толпу и получает 5 лет поселения за ДТП. Запретить автомобили.
14.10.2021 14:10
Гога все классно
И в конце концов, какая всем разница, какой псих в другой стране, кого там у них укокошил.
А где у них была полиция или там спецназ ихний? Он спокойно разгуливал по городу с луком и стрелял.