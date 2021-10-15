Клинику "Пигмалион" посетил глава Алтайской митрополии отец Сергий

В канун праздника Покров Пресвятой Богородицы клинику "Пигмалион" посетил архиерей Русской православной церкви, митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии отец Сергий. Он освятил медицинский центр и благословил сотрудников и пациентов.
"Теперь это будет доброй традицией – приглашать отца Сергия для курирования клиники и для помощи нашим пациентам. Посещение священниками больных способствует благоприятному исходу лечения и поднятию духа пациентов – особенно в такое нестабильное время, как пандемия коронавируса", – рассказали представители клиники "Пигмалион".
Коллектив клиники "Пигмалион" также поздравляет с православным праздником жителей и гостей Алтайского края.
Комментарии
эх пигмалеон была о вас лучшего мнения
А что все без масок? Или их бог защитит?
Мракобесие крепчает... В Краевой уже молельную комнату сделали, на каждом этаже образА, дешёвенькие, на картонке... но сам факт...
ага уже окропили... можно без масок
Всё глубже и глубже
Интересно, чего проасили святые отцы у Бога- чтоб побольше народу с протрузиями и позвоночными грыжами обращались в мед. центр? Или наоборот? Или просили защиты от лукавого крайздрава с налоговой?
Маликов как уж то за Справедливую Россию топит, то депутатом от Ядра в гор думу избирается , то за новых людей в АКЗС хотел пролезть, одним словам плохой человек
Маликов кидает из стороны в сторону. Прям швыряет.
Спасибо, буду обходить их стороной.
и к чему эта пустая новость?
То есть пациентам будут помогать не врачи, а о. Сергий? Ну ок, теперь будем знать, что к врачам - это не сюда.
Когда началась эпопея с коронавирусом, их главный московский поп-всея руси летал на вертолете с иконой и читал молитву против вируса... Что то не очень помогло. Или молитву читал не от чистого сердца, или икону держал неправильно...
Да не поняли вы всё! Злыдни! У батюшки спину прихватило, он за вас не разумных, целыми сутками челом в пол бьет, а хребтина у него одна и та старая!
целыми сутками челом в пол бьет
представьте какая у него накаченная спина....
15.10.2021 14:30
гость 22
***
... свистеть- не мешки ворочать. Так что догадка твоя ушла в "молоко".
15.10.2021 14:18
- гость -
Не по-церковному возглашаешь, отрокъ! Не "летали на вертолёте", а "на воздусех шествовали".
15.10.2021 14:37
Митенька ржевский
А поп по вашему мешки ворочает? Языком машет, да на уши лапшу вешает.
А мне их жалко, вы просто представьте всю жизнь стоить из себя благочистивого, честного попа, возможно у них бывает профессиональное выгорание на этом фоне.
15.10.2021 14:40
- гость -
***
Так я и говорю, что со спиной у свистунов всё в порядке.
Может у него спину прихватило, а тут такое дело. Можно и сфотографироваться и спину бесплатно подлечить. Посему он зачестит туды. Традицией называется.
Вот всю идиллию на фотографии, портит этот, в желтом кухонном фартуке!
Ничего не говори, тут такие симпатичные девушки их драть и драть . И этот с бородой стоит, весь настрой портит.
А я думала, он их за аборты наказать решил.