Клинику "Пигмалион" посетил глава Алтайской митрополии отец Сергий

В канун праздника Покров Пресвятой Богородицы клинику "Пигмалион" посетил архиерей Русской православной церкви, митрополит Барнаульский и Алтайский, глава Алтайской митрополии отец Сергий. Он освятил медицинский центр и благословил сотрудников и пациентов.

"Теперь это будет доброй традицией – приглашать отца Сергия для курирования клиники и для помощи нашим пациентам. Посещение священниками больных способствует благоприятному исходу лечения и поднятию духа пациентов – особенно в такое нестабильное время, как пандемия коронавируса", – рассказали представители клиники "Пигмалион".

Коллектив клиники "Пигмалион" также поздравляет с православным праздником жителей и гостей Алтайского края.