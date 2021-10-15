Платное образование. Новоалтайский преподаватель допускал к экзамену за пару тысяч

Преподаватель вуза из Новоалтайска допускал студентов к экзаменам за деньги. За свои услуги он просил от 1 до 4 тысяч рублей, сообщает управление по транспорту МВД со СФО.

В марте и октябре 2020 года преподаватель одного из вузов Новоалтайска получил от студентов заочного отделения деньги за выполнение контрольных и практических работ для получения допуска к экзамену. Средства он получал на подконтрольный банковский счёт. Правоохранителям удалось обнаружить 18 случаев нарушения закона. Сейчас его дело направлено в суд Барнаула.

Ранее сообщалось, что в Бийске бизнесмен получил пять лет условно за взятку в размере 660 тыс. рублей чиновнику из Министерства здравоохранения Республики Алтай. таким образом бизнесмен хотел стать постоянным поставщиком для учреждений здравоохранения региона.