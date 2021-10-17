Селекцию людей назвали худшим вариантом развития COVID-19 в мире

Худшим вариантом развития пандемии коронавируса в России и мире может стать селекция людей, сообщает "Лента" со ссылкой на доктора биологических наук, профессора Школы системной биологии американского Университета Джорджа Мейсона Анчу Баранову.

В подобной ситуации наиболее чувствительные к COVID-19 генотипы будут меньше размножаться, и через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой, более устойчивой к инфекции. По словам эксперта, человечеству в целом ничего не грозит, поскольку оно способно адаптироваться ко всему.

Баранова рассказала, что в человеческом геноме есть опции, свидетельствующие о том, что в прошлом люди достаточно быстро эволюционировали под действием внешних обстоятельств. У большинства европейцев отсутствуют гены, продуцирующие один из интерферонов семейства лямбда, в то время как у большинства африканцев они есть. Существует гипотеза, что древний коронавирус уничтожил тех, у кого были такие гиперактивные интерфероны, а те, у кого этих генов не было, страдали меньше и смогли выздороветь.

"Так что самое ужасное, что может произойти в этот раз – вовсе не ужасно, ведь такие случаи уже бывали. Даже без вакцин и лекарств через два-три поколения генетическая структура человечества станет другой – и коронавирусу в ней будет уже не порезвиться", – рассказала биолог.