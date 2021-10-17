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Губернатор поздравил алтайских дорожников с профессиональным праздником

, ИА "Амител"
По словам Виктора Томенко, в Алтайском крае трудятся настоящие профессионалы своего дела
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко отдал дань уважения труду работников дорожного хозяйства, которые 17 октября отмечают профессиональный праздник. Его слова приводит пресс-служба регионального правительства.

Глава региона отметил, что специалисты отрасли работают круглосуточно, чтобы движение на трассах "с каждым днём становилось более комфортным и безопасным" и добавил, что на Алтае трудятся настоящие профессионалы своего дела.

"Уже три года подряд в крае объёмы дорожных работ достигают 800 километров. Вы также строите инженерные объекты, устанавливаете автопавильоны. Регион взял курс на обновление мостов, избавляясь от деревянных и ветхих сооружений. Уверены, что ваш высокий профессионализм, ответственное отношение к работе помогут справиться с поставленными задачами!" – сказал Томенко.

Губернатор пожелал работникам "крепкого здоровья, мира, добра и дальнейших успехов в труде на благо Алтайского края и России".

День работников дорожного хозяйства был учреждён в России с 1996 года – тогда он назывался как День работников автомобильного транспорта и отмечался в последнее воскресенье октября. Однако в 2000 году праздник получил современное название и был перенесён на третье воскресенье октября.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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