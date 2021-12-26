Курильщиков предупредили о новых штрафах в 2022 году

В 2022 году запреты для курильщиков в России ужесточатся. Об этом в беседе с агентством "Прайм" предупредил юрист Европейской Юридической Службы Павел Корытов.

Специалист отметил, что в следующем году россиян начнут штрафовать по статье о нарушении правил противопожарной безопасности за курение на объектах недвижимости и предприятиях.

При этом он подчеркнул, что в случае пожара, который возник по вине курящего, ответственность будет строже. Корытов также напомнил, что в 2021 году жителям России запретили курить в медицинских учреждениях, местах торговли и на складах, а затем вступили в силу требования к оснащению мест курения на открытом воздухе.

Помимо этого, юрист рассказал, что с этого года цена на сигареты выросла на 20 процентов. Он добавил, что в 2022 году табак продолжит дорожать. Так, в следующем году всех участников оборота никотинсодержащей продукции обяжут подавать данные в систему маркировки "Честный знак".