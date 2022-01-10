10 января на территории Алтайского края продолжатся метели. Об этом сообщили специалисты Гидрометцентра.

В регионе термометры покажут -6...-11 градусов, местами до -16 градусов. В течение дня ожидается похолодание.

В отдельных районах снег, метель, в утренние часы по северо-западу местами изморозь. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду.

В Барнауле температура воздуха составит -7...-9 градусов. В течение дня также ожидается похолодание.

В начале дня слабый снег. На дорогах сильная гололедица.

Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.