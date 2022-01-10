Следком проводит проверку из-за гибели алтайской пенсионерки при пожаре

Следственный комитет Алтайского края проводит доследственную проверку из-за пожара, который произошёл вечером 6 января в одном из сёл Троицкого района. Как сообщает пресс-служба ведомства, после тушения пожара почти в полностью выгоревшем строении было обнаружено тело 66-летней хозяйки дома.

Следственная группа провела осмотр места происшествия. Назначены все необходимые экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Усть-Калманском районе оставленный окурок вызвал возгорание веранды частного дома. Из-за отравления угарным газом погибли хозяин дома и его супруга.